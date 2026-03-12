ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଲା BSNL, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି
BSNLର ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଅଫଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ।
Published : March 12, 2026 at 4:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ(BSNL) କବଚ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କବଚ ନାମରୁ ଜଣା ପଡୁଛି BSNLର ଏହି ଫିଚର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ । BSNLର ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଅଫଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏକଥା ଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ । ତେବେ ଏ ସୁବିଧା କିପରି ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Your phone number is personal.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2026
Keep it that way.
Show your Kavach number at a BSNL store and recharge without revealing your real number.
BSNL Kavach – Recharge with Privacy.#BSNLKavach #RechargeSecurely #WomenSafetyMatters @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/U2ZJskiGcW
ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, BSNL ଏକ "କଭଚ" ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଫିଚର ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ 10-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।
ଏହି ନମ୍ବରଟି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ BSNL ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନମ୍ବରଟି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ମହିଳା ଉପଭୋକ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ନମ୍ବର ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ OTP ପରି, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲିଡି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କଭଚ ଫିଚରକୁ କିପରି ସକ୍ରିୟ କରିବେ ?
- ମହିଳା BSNL ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ।
- ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଡାଏଲର୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ଏହା ପରେ, 1800, 180, 1503 କିମ୍ବା 1500 ଡାଏଲ୍ କରି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କଲ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ, ଗ୍ରାହକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ 9 ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 'କବଚ' ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।
- ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ 10-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଠାଯିବ ।
- ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ, ମହିଳା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନମ୍ବରଟି ରିଟେଲର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେମାନେ BSNL ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ?
ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । BSNLର "କବଚ" ଫିଚର୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଟିୟର 3 ଏବଂ ଟିୟର 4 ସହରରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଫିଚର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିଚର୍ସ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।