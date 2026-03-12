ETV Bharat / technology

ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଫିଚର୍‌ ଆଣିଲା BSNL, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି

BSNLର ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଅଫଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ।

BSNL's new Kavach feature allows women to hide their real mobile number and protect their privacy during offline recharges.
BSNLର ନୂତନ Kavach ଫିଚର୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦେବ । (Image Credit: BSNL)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 4:20 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତ ସଂଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ(BSNL) କବଚ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କବଚ ନାମରୁ ଜଣା ପଡୁଛି BSNLର ଏହି ଫିଚର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ । BSNLର ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ଅଫଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏକଥା ଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ । ତେବେ ଏ ସୁବିଧା କିପରି ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, BSNL ଏକ "କଭଚ" ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଫିଚର ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ 10-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।

ଏହି ନମ୍ବରଟି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ BSNL ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନମ୍ବରଟି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ମହିଳା ଉପଭୋକ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ନମ୍ବର ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ OTP ପରି, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲିଡି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ଥାୟୀ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

କଭଚ ଫିଚରକୁ କିପରି ସକ୍ରିୟ କରିବେ ?

  • ମହିଳା BSNL ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ।
  • ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଡାଏଲର୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
  • ଏହା ପରେ, 1800, 180, 1503 କିମ୍ବା 1500 ଡାଏଲ୍ କରି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • କଲ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା ପରେ, ଗ୍ରାହକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ 9 ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 'କବଚ' ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ।
  • ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ 10-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଠାଯିବ ।
  • ରିଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ, ମହିଳା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନମ୍ବରଟି ରିଟେଲର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ।
  • ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେମାନେ BSNL ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ।

ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ?

ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । BSNLର "କବଚ" ଫିଚର୍ସ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଟିୟର 3 ଏବଂ ଟିୟର 4 ସହରରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଫିଚର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିଚର୍ସ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

