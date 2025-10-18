BSNL ଆଣିଲା ଦୀପାବଳି ଅଫର; ₹1 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ପ୍ରତିଦିନ 2GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା
ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ BSNL ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଏକାଧିକ ସୁବିଧା ଆଣିଛି । କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 18, 2025 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ (BSNL) ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭେଟି । ଏବେ ବିଏସଏନଏଲର ନୂଆ ୟୁଜରମାନେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା 1 ମାସ ପାଇଁ 4G ମୋବାଇଲ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହି ଅଫର ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ଅଫରର ବୈଧତା 15 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
BSNLର ଏହି ଦୀପାବଳି ଅଫରର ନାମ ହେଉଛି ବୋନାଞ୍ଜା ଅଫର (Bonanza Offer) । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ନିକଟରେ ସଫଳତାର ଏକ ଲହରୀ ଚଢ଼ି ଟେଲିକମ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ 1.3 ନିୟୁତ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିଛି । BSNL ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଓ ଆନନ୍ଦଭରା କରିବା ଲାଗି ସାରା ଦେଶରେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ 4G ସେବା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ।
BSNL Diwali Bonanza Offer
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫରକୁ 'ଦୀପାବଳୀ ବୋନାଞ୍ଜା 2025' ନାମ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଫର । ଏହି ଅଫର ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ BSNLର 4G ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଦୀପାବଳୀ ବୋନାଞ୍ଜା ଅଫର ଅଧୀନରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କମ୍ପାନୀର 1 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ 1 ମାସର ବୈଧତା ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ BSNL ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 2GB 4G ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହି ସେବା ବିଶେଷ କରି ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କମ୍ପାନୀର 4G ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରେ ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସୁବିଧା:
- ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ: ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।
- ଡାଟା ସୁବିଧା: ପ୍ରତିଦିନ 2GB 4G ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ମୋଟ 60GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- SMS: ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ମେସେଜ କରିହେବ ।
- ମାଗଣା SIM କାର୍ଡ: କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ ।
- ଆକ୍ଟିଭେସନ: ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ KYC ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ।
କେମିତି ପାଇବେ ଅଫର ?
- ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ BSNL ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC) ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
- ବୈଧ KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- “Diwali Bonanza Plan (Rs 1 Activation)” ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ।
- KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏକ ମାଗଣା SIM କାର୍ଡ ପାଇବେ ।
- ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ SIM ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କର 30 ଦିନିଆ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଆକ୍ଟିଭେସନ କରିଥିବା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଫରର ବୈଧତା 15 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗଣି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
- ସହାୟତା ପାଇଁ 1800-180-1503ରେ BSNL ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା bsnl.co.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
ଏହି ଅବସରରେ BSNL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ. ରବର୍ଟ ଜେ. ରବି କହିଛନ୍ତି, "BSNL ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ମେକ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 4G ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛି । ଦୀପାବଳି ବୋନାଞ୍ଜା ଯୋଜନା (ପ୍ରଥମ 30 ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ସେବା ଶୁଳ୍କ) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ବଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ 4G ନେଟୱର୍କ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ଗର୍ବର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ।"