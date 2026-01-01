ଆସିଲା BSNLର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ; 365 ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା
ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ BSNL ନୂଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି । ବର୍ଷ ସାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : January 1, 2026 at 8:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL) ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ Jio, Airtel ଏବଂ Vi ପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା । BSNLର 365-ଦିନର ବୈଧତା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧତା ଚାହାଁନ୍ତି ।
ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ବୈଧତା ଅବଧି ସହିତ ଡାଟା, କଲିଂ ଏବଂ SMS ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
BSNL ₹1198 ପ୍ଲାନ୍
ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ର 1198 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ 365 ଦିନର ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ମିନିଟ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ 30ଟି ମାଗଣା SMS ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
BSNL ₹1498 ପ୍ଲାନ୍
ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାର ବୈଧତା 365 ଦିନ । ଏହି ଯୋଜନା 1,498 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି ଏବଂ 120GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅସୀମିତ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି SMS ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
BSNL ₹2998 ପ୍ଲାନ୍
BSNLର 2,998 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ 365 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ 3GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏହି 365-ଦିନର ପ୍ଲାନକୁ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଲଭ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଏବଂ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଚାହାଁନ୍ତି ।