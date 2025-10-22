ETV Bharat / technology

ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ BSNLର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର: ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ

BSNL ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଏବଂ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ରିହାତି ରହିଛି ।

BSNL brings special offer Bsnl Samman Plan for senior citizens
BSNL brings special offer Bsnl Samman Plan for senior citizens (BSNL)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 10:10 PM IST

Bsnl Diwali Offers 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: BSNL ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ 'ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ' ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ BSNL ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସିନିଅର ସିଟିଜେନଙ୍କ ଏକ ଖାସ୍ ଅଫର ଦେବ । ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ କମ୍ପାନୀ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1812ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ।

BSNLର ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ:

BSNL ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନର ଦାମ 1812ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପ୍ଲାନ ଅଟେ । ଏହାର ବୌଧତା 365 ଦିନ । ଏହି ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 GB ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡ଼ାଟା, ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି SMSର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଲିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BiTVର ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ମିଳିବ ।

ହେଲେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏହି ପ୍ଲାନ କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅପର ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ 18 ନଭେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଏହି ଅଫରର ବୈଧତା ସରିଯିବ ।

ଫିଚର୍ସଡ଼ିଟେଲ୍ସ
ଦାମ₹1,812
ଭାଲିଡ଼ିଟି365 ଦିନ
ଡ଼ାଟା2GB ପ୍ରତିଦିନ
SMS100
କଲିଂଅନ୍‌ଲିମିଟେଡ଼
ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍

ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ

6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BiTVର ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ

ବୈଧତା18 ନଭେମ୍ବର 2025

ଏହି ଅଫର 18 ନଭେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

1 ଟଙ୍କାରେ BSNLର 4G ପ୍ଲାନ:

ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଭାବେ BSNL ନୁଆ 1 ଟଙ୍କିଆ 4G ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

  • 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧତା
  • 2GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଡ଼ାଟା
  • 100ଟି SMSର ସୁବିଧା
  • KYC ପରେ ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍

(ଏହି ଅଫର କେବଳ 18 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ।)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: BSNL ଆଣିଲା ଦୀପାବଳି ଅଫର; ₹1 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍‌ କଲିଂ, ପ୍ରତିଦିନ 2GB ହାଇସ୍ପିଡ୍‌ ଡାଟା

ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରିହାତି ଓ ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ:

  • କମ୍ପାନୀ ନିଜର 485/- ଓ 1,999/- ଟଙ୍କାର ପ୍ରିପେଡ଼ ପ୍ଲାନ ଉପରେ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଷ୍ଟିଭ ରିହାତି ଦେବାପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
  • ଯଦି ଆପଣ BSNL Self-care ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2.5% ତତ୍କାଳ ରିହାତି ମିଲିବ । ବାକି 2.5% BSNL ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଦାନ କରିବ ।
  • ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2.5% ରିହାତି ମିଳିବ ।

ଏହି ଅଫର କେବଳ 18 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

