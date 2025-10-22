ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ BSNLର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଫର: ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ
BSNL ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଏବଂ ନୂତନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ରିହାତି ରହିଛି ।
Published : October 22, 2025 at 10:10 PM IST
Bsnl Diwali Offers 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: BSNL ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ 'ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ' ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ BSNL ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସିନିଅର ସିଟିଜେନଙ୍କ ଏକ ଖାସ୍ ଅଫର ଦେବ । ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ କମ୍ପାନୀ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1812ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ।
BSNLର ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନ:
BSNL ସମ୍ମାନ ପ୍ଲାନର ଦାମ 1812ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପ୍ଲାନ ଅଟେ । ଏହାର ବୌଧତା 365 ଦିନ । ଏହି ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 GB ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡ଼ାଟା, ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି SMSର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଲିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BiTVର ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ମିଳିବ ।
Celebrate connectivity this festive season with the BSNL Samman Offer!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
Exclusively for new senior citizens users, enjoy 2GB/day data, unlimited voice calls, 100 SMS/day, and a free BiTV subscription for 6 months - all valued at ₹1812!
Offer valid from 18 Oct – 18 Nov 2025… pic.twitter.com/x0Er34qnsS
ହେଲେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏହି ପ୍ଲାନ କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅପର ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ 18 ନଭେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଏହି ଅଫରର ବୈଧତା ସରିଯିବ ।
|ଫିଚର୍ସ
|ଡ଼ିଟେଲ୍ସ
|ଦାମ
|₹1,812
|ଭାଲିଡ଼ିଟି
|365 ଦିନ
|ଡ଼ାଟା
|2GB ପ୍ରତିଦିନ
|SMS
|100
|କଲିଂ
|ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼
|ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍
ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ
6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BiTVର ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ
|ବୈଧତା
|18 ନଭେମ୍ବର 2025
ଏହି ଅଫର 18 ନଭେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
Recharge with BSNL, Rejoice with Purpose!— BSNL India (@BSNLCorporate) October 21, 2025
₹1999 Plan: 330 Days validity | 1.5GB/day | Unlimited Calls
₹485 Plan: 72 Days validity | 2GB/day | Unlimited Calls
BSNL will contribute 5%- 2.5% for you + 2.5% for a noble cause.
Recharge through : https://t.co/yDeFrwKDl1… pic.twitter.com/nl8f279nl4
1 ଟଙ୍କାରେ BSNLର 4G ପ୍ଲାନ:
ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ ଭାବେ BSNL ନୁଆ 1 ଟଙ୍କିଆ 4G ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧତା
- 2GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଡ଼ାଟା
- 100ଟି SMSର ସୁବିଧା
- KYC ପରେ ଫ୍ରି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍
(ଏହି ଅଫର କେବଳ 18 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ।)
ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରିହାତି ଓ ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭ:
- କମ୍ପାନୀ ନିଜର 485/- ଓ 1,999/- ଟଙ୍କାର ପ୍ରିପେଡ଼ ପ୍ଲାନ ଉପରେ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଷ୍ଟିଭ ରିହାତି ଦେବାପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
- ଯଦି ଆପଣ BSNL Self-care ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2.5% ତତ୍କାଳ ରିହାତି ମିଲିବ । ବାକି 2.5% BSNL ସୋସିଆଲ ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଦାନ କରିବ ।
- ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2.5% ରିହାତି ମିଳିବ ।
ଏହି ଅଫର କେବଳ 18 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ