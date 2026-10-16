ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା Tesla Roadsterର ବୁକିଂ, ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷରେ ହେବ ବୁକ୍, ପବନରେ ଉଡ଼ିବ ଏହି ସୁପରକାର୍!
ଟେସଲା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ Tesla Roadsterର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଭାରତୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : October 16, 2026 at 9:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ Tesla ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ Tesla Roadsterର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କାର୍ରେ SpaceX ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏୟାର୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପବନରେ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ରେ ଥିବା SpaceX ଟେଷ୍ଟ ଫେସିଲିଟିରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ 2028 ମସିହାରୁ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଟେସଲାର ଭାରତୀୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ସୁପରକାର୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ 5.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟୋକନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
ଭାରତରେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ କନଫିଗୁରେସନ:
ଟେସଲାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭେସନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହି କାର୍କୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କନଫିଗୁରେସନ - 'Performance' ଏବଂ 'Thrust' ରେ ଲିଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟୋକନ୍ ରାଶି 5.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୁକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ:
- Performance ଭେରିଏଣ୍ଟ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 5.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ 45.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ରିଜର୍ଭେସନ ରାଶି 50.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ।
- Thrust ଭେରିଏଣ୍ଟ: ଏହି ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ 2.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ବୁକିଂ ରାଶି ପ୍ରାୟ 2.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ।
ଏହି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହା ଗାଡ଼ିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ । ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଟାଇମଲାଇନ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ।
SpaceX ର କମ୍ପ୍ରେସଡ୍-ଏୟାର୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍
ନୂଆ Tesla Roadsterର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 'କମ୍ପ୍ରେସଡ୍-ଏୟାର୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍' । ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଟି ପବନରେ ରୋଲ୍ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପର ଦେଇ ଜମ୍ପ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ ମୋଟ୍ 3ଟି କନଫିଗୁରେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ - Performance, Thrust ଏବଂ Rocket । Performance ଭେରିଏଣ୍ଟରେ କୌଣସି ରକେଟ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ରହିବ ନାହିଁ । Thrust ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ିର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ୍ସିଲରେସନ ବୁଷ୍ଟର୍ସ ମିଳିବ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ 'Rocket' କନଫିଗୁରେସନରେ ଗାଡ଼ିର ଚାରିପାଖରେ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଟେସଲା 'ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍' (Full Flight System) କହୁଛି । ଏହି ରକେଟ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ-ସିଟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନଭିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ । ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରକେଟ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ରୋଡ୍ରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ରକେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ 2G ଡାଉନଫୋର୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସୁପରକାର୍ରେ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍-ପାୱାର୍ଡ ସକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 2G ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନଫୋର୍ସ (Downforce) ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କ୍ଷମତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଟେସଲା ରୋଡ୍ଷ୍ଟରକୁ ଏକ ରାମ୍ପ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଚଲାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଟେସଲା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ ମାତ୍ର 1 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 kmph ର ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 370 kmph ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ।