Boat ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କଲା ସ୍ମାର୍ଟ ରିଙ୍ଗ; ହୃତସ୍ପନ୍ଦନରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲେ କରାଇବ ସତର୍କ
ବୋଟ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଦି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନଠାରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ସତର୍କ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 18, 2025 at 8:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବଦେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ Boat ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଦି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି 'ଭେଲର୍ ରିଙ୍ଗ୍ 1' (Valour Ring 1) । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏକ ହାଲୁକା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏହି ରିଙ୍ଗ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମନିଟରିଂ ସହିତ SpO2 ଟ୍ରାକିଂ, ନିଦ୍ରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୁଦିଟି ଏକ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଏକାଧିକ କ୍ରୀଡା ମୋଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ମୁଦିଟି ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ ଭାବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ।
Boat Valour Ring 1: ବିଶେଷତା ଓ ଫିଚର୍ସ
ବୋଟ୍ ଭେଲର୍ ରିଙ୍ଗ 1 ହେଉଛି ଏକ ମୁଦି-ଆକୃତିର ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରାକର୍ ଯାହା ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ହାଲୁକା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ 6 ଗ୍ରାମରୁ କମ ଅଛି । ଏହି ମୁଦି ସେହି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ବିନା ଏକ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହାସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ କିମ୍ବା ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ।
ବୋଟ୍ ଭେଲର୍ ରିଙ୍ଗ 1ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 24x7 ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମନିଟରିଂ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା (HRV) ତଥ୍ୟ, SpO2 ଟ୍ରାକିଂ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟ୍ରାକିଂ, ଚର୍ମ ତାପମାତ୍ରା ମନିଟରିଂ, ଚାପ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ VO2 (ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା) ତଥ୍ୟ ସାମିଲ । ସ୍ଲିପ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଫିଚରଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ସମୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ଦିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାକୁ କଭର କରେ ।
ଏହି ମୁଦିଟି 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡା ମୋଡ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି ତାଲିମ, ଦୌଡ଼, ସାଇକେଲିଂ ଏବଂ ଚାଲିବା ଆଦି ସାମିଲ । ସମସ୍ତ ଡାଟା Boat Crest ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହେବ, ଯାହାକି ନିକଟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୁଦିଟି ନିରନ୍ତର ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସେନ୍ସର ସହିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ।
ବୋଟ୍ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଦାବି କରେ । ଚାର୍ଜିଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଡକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ 90 ମିନିଟରୁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ । ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପାଇଁ, ମୁଦିରେ 5 ATM ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ରେଟିଂ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ।
Boat Valour Ring 1: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ବୋଟ୍ ଭେଲର୍ ରିଙ୍ଗ 1ର ମୂଲ୍ୟ 11,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
- ଏହା ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- ଏହା କାର୍ବନ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 7ରୁ 12 ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
କମ୍ପାନୀ ଏକ ସାଇଜିଂ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଫିଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାପିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ବୋଟ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ମୁଦିକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଭାବେ କିଣିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇପାରିବେ ।