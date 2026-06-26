ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ BMW X6 M60i xDrive, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏସୟୁଭି BMW X6 M60i xDrive ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।

BMW X6 M60i xDrive with V8 engine launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା V8 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ BMW X6 M60i xDrive (Image Credit: BMW)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିଏମଡବ୍ଲୁ (BMW) ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ 'ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁପେ' (SAC) ମଡେଲ୍ — X6 M60i xDriveର ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁପରକାର୍‌କୁ ସିବିୟୁ (CBU - Completely Built-Up) ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ କରି ବିକ୍ରି କରିବ । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 4.4 ଲିଟର V8 ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ନିଜର ଦମଦାର ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସୟୁଭି ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ କ୍ରେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

BMW X6 M60i ଡିଜାଇନ୍:

ଏହି ନୂଆ BMW X6 M60iରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କୁପେ-ଏସୟୁଭି (Coupe-SUV) ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାର୍‌ର ପଛ ଭାଗକୁ ଢଳି ରହିଥିବା ରୁଫ୍‌ଲାଇନ୍ (Roofline) ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏଥିରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଏଲଇଡି (Adaptive LED) ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍‌, ବ୍ଲାକ୍ 'କିଡନୀ ଗ୍ରିଲ୍' ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ M-ବ୍ୟାଜିଂ ଏବଂ 21 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ 'M ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରୋ' ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ବ୍ରେକ୍‌, କ୍ୱାଡ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ରିୟର ସ୍ପଏଲର ରହିଛି । କାର୍‌ଟି 6ଟି ଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

BMW X6 M60i ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:

କାର୍ ଭିତରର କ୍ୟାବିନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇ-ଟେକ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଏମଡବ୍ଲୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ' (Curved Display) ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ 14.9 ଇଞ୍ଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକାସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ 'ସେନସାଫିନ୍' (Sensafin) ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏମ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏହାର କମ୍ଫର୍ଟ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ ମସାଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ 16ଟି ସ୍ପିକର ଏବଂ 464-ୱାଟ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବିଶିଷ୍ଟ 'ହରମାନ କାର୍ଡନ' (Harman Kardon) ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆଯାଇଛି ।

BMW X6 M60iର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପରଫମାନ୍ସ:

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, BMW X6 M60i xDriveରେ 4.4 ଲିଟର V8 ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 530 hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 750 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି କାର୍‌ରେ 48V ମାଇଲ୍ଡ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସୁପର SUV ମାତ୍ର 4.3 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 250 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି । ଏଥିରେ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍‌ଟ୍ରୋନିକ ସ୍ପୋର୍ଟ ଅଟୋମାଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ (xDrive AWD) ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।

ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ିରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌, ଏବିଏସ (ABS), ଡିଏସସି (DSC), କୋର୍ନରିଂ ବ୍ରେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟର (TPMS) ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି କାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆରାମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV

ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Tata Sierra EVର ଦମଦାର ଲୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍

ମାତ୍ର 6.99 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kigerର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ! ମିଳିବ ଦମଦାର ଅଟୋ AC ସହ ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

BMW V8 ENGINE
LUXURY SUV INDIA
BMW X6 M60I PRICE
ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ6
BMW X6 M60I INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.