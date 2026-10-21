ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଚାଲିବ ସ୍କୁଟର! ଭାରତରେ ପେଟେଣ୍ଟ ହେଲା BMWର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Vision CE
BMW ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟର ଚଳାଉଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ରାଇଡର୍ମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିମ୍ବା ରାଇଡିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
Published : October 21, 2026 at 9:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ରାଇଡିଂ ଗିଅର୍ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜର୍ମାନ ଅଟୋମେକର BMW Motorrad ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ 'Vision CE' ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି । ଏହି ମଡେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2025 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ EICMA ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ F 450 GS ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରର୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅନଭେଲ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ Vision CEକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା । ଭାରତରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଯଦି ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫରିଂ ହେବ ।
ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ!
ଏହି ସ୍କୁଟରର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା । Vision CEରେ ଏକ 'ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କେଜ୍' (Protective Cage) ରହିଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ପ୍ୟାଡେଡ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ । BMW ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟର ଚଳାଉଥିବା ଭବିଷ୍ୟତର ରାଇଡର୍ମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିମ୍ବା ରାଇଡିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଗ ଏବଂ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱର ଢାଞ୍ଚା ସାମ୍ନା ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହି ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ସାଧାରଣ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ନିରାପତ୍ତା ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ।
ସେଲ୍ଫ ବାଲାନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ସେଟଅପ୍:
ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ବାଲାନ୍ସିଂ (Self-balancing) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କୁଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ସମୟରେ ତଳେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା କିମ୍ବା ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀ ବସି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ରାଇଡରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ:
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ କିଛି ସାଧାରଣ ମେକାନିକାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଚକରେ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏକ ମିଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମୋଟର ରହିଛି, ଯାହା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଯଦି BMWର CE 04 ସ୍କୁଟରକୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବେ ନିଆଯାଏ, ତେବେ 50bhp ରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 50Nm ରୁ ଅଧିକ ଟର୍କ ଏହି ବଡ଼ Vision CE କୁ ହାଇୱେ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ପ୍ରୁଫ୍-ଅଫ୍-କନସେପ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ BMW ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ।