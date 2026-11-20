ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର BMW R 12 G/S ଅଫ୍-ରୋଡର୍ ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଖାସ୍ ଫିଚର
BMW R 12 G/Sରେ ଥିବା 1,170ccର ବକ୍ସର-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 7,000rpmରେ 107.5bhp ପାୱାର ଏବଂ 6,500rpmରେ 115Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ।
Published : November 20, 2026 at 1:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW ଭାରତରେ ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫ୍-ରୋଡିଂ ବାଇକ୍ର ନାମ ' BMW R 12 G/S' ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍କୁ 25.40 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଟଙ୍କାରେ ବଜାରକୁ ଛାଡିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ଏକ 'ହେରିଟେଜ୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍-ରୋଡର୍' ବୋଲି କହିଛି । ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଏୟାର-ଆଣ୍ଡ-ଅଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ 1170cc ବକ୍ସର-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହାକୁ R 1300 GS ଏବଂ R 1300GS Adventure ମଝି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚେସିସ୍:
BMWର ବକ୍ସର-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଟେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ BMW R 1200 GS ଏବଂ GS Adventureକୁ ଯାଏ । କାରଣ 2013 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କୁଲିଂ ସୁବିଧା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏୟାର-ଆଣ୍ଡ-ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣିଥରେ କିଣିପାରିବେ । BMW R 12 G/Sରେ ଥିବା 1,170ccର ବକ୍ସର-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 7,000rpmରେ 107.5bhp ପାୱାର ଏବଂ 6,500rpmରେ 115Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ସସପେନସନ୍ ପାଇଁ ଆଗରେ 210mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ 45mm ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛରେ 200mm ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ପାରାଲିଭର୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହ୍ୱିଲ୍, ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ବାଇକର ଆକାର:
ଅଫ୍-ରୋଡ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଭଳି ଏଥିରେ ଆଗରେ 21-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ପଛରେ 18-ଇଞ୍ଚର ହ୍ୱିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ କ୍ରସ୍-ସ୍ପୋକ୍ ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଆଗରେ ଟୁ-ପିଷ୍ଟନ୍ କାଲିପର୍ ଥିବା ଟ୍ୱିନ୍ 310mm ଡିସ୍କ ଏବଂ ପଛରେ ଟୁ-ପିଷ୍ଟନ୍ କାଲିପର୍ ସହ 265mm ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ କର୍ଣ୍ଣରିଂ-ସେନସିଟିଭ୍ ABS ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ରହିଛି । ଏହି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବାଇକଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର କର୍ବ ଓଜନ 229 କିଲୋଗ୍ରାମ, ହ୍ୱିଲବେସ୍ 1,580 mm ଏବଂ ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 875 mm ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ, ଲମ୍ବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ହେରିଟେଜ୍ ବାଇକ୍ କରିଛି । ସଡ଼କରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ R 12 nine Tର ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ G/Sର 15.5-ଲିଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧା ଲିଟର ବଡ଼ ଅଟେ ।
ରାଇଡର ଏଡ୍ସ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍:
ପ୍ରସିଦ୍ଧ BMW R 80 G/Sର ସ୍ମୃତି ତାଜା କରୁଥିବା ଏହି ବାଇକରେ Rain, Road, Enduro ଏବଂ Enduro Pro ଭଳି ଚାରୋଟି ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । Enduro Pro ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Enduro ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚ ରିଅର୍ ହ୍ୱିଲ୍, Enduro ଫୁଟରେଷ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାରକୁ 20mm ଉପରକୁ ଉଠାଉଥିବା ରାଇଜର୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଭର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗାର୍ଡ ସାମିଲ ଅଛି । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ୟାକେଜରେ ଟୁ-ୱେ କ୍ୱିକଶିଫ୍ଟର, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ହିଲ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ହିଟେଡ୍ ଗ୍ରିପ୍ସ ମିଳୁଛି । ଏଥିସହ ଲିନ୍-ସେନସିଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଗ୍ ଟର୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍-ବୋର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରେ ।
ଏହାର ଆନାଲଗ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ଛୋଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ଲାଇଟିଂ, ଇମୋବିଲାଇଜର୍, କୀ-ଲେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ 12V ସକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦେଶରେ ଏହା ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ 'ଲାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍' ଏବଂ କେବଳ 'Pro' ଭର୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।