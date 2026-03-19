ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା BMW M2 CS ପରଫମାନ୍ସ କାର, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
BMWକମ୍ପାନୀ ପରଫରମାନ୍ସ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ 1.66 କୋଟି (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ରଖିଛି ।
Published : March 19, 2026 at 4:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ BMW M2 CS ପରଫମାନ୍ସ କାର । CSର ଅର୍ଥ 'କମ୍ପିଟିସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ' । ଏପଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ M2 ମଡେଲ ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ ମଟର, ହାଲ୍କା କନ୍ସ୍ଟକସନ୍ ଏବଂ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପରଫମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରଫରମାନ୍ସ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ 1.66 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ରଖିଛି, ଯାହା BMW M2 ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏସର୍ମ୍ପକରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
BMW M2 CSର ଇଞ୍ଜିନ:
ଇଞ୍ଜନ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ BMWର ସବୁଠୁ ପରିଚିତ ଇଞ୍ଜନ ଏଥିରେ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି କାରଟି ଏକ 3.0-ଲିଟର ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍-ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା BMW M4 GT3 Evo ରେସ୍ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 530bhp ଏବଂ 650Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା BMW M2 ଅପେକ୍ଷା 50bhp ଏବଂ 50Nm ଅଧିକ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି M4 Competition କାର ସହିତ ସମାନ ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାରଟି ମାତ୍ର 3.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 କିମି/ଘଣ୍ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ । ଯଦି ଆପଣ "ଏକ-ଫୁଟ ରୋଲଆଉଟ୍" ପଦ୍ଧତିକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ପ୍ରାୟ 3.5 ସେକେଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ, ଏହା ମାତ୍ର 11.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 200 କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି 302 କିମି/ଘଣ୍ଟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ସବୁଠୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ BMWର ଆଠ-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଗିଅର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜନ୍ର ପଛ ଚକାକୁ ପାୱର ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଛ ଆକ୍ସଲରେ ଏକ ରେସିଂ-ପ୍ରେରିତ ଡିଫରେନସିଆଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
BMW M2 CSର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାସକଥା ହେଉଛି CS ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ M2 ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଲୁକା । ଏହାର ରୁଫ୍, ବୁଟ୍ ଲିଡ, ରିୟର ଡିଫ୍ୟୁଜର, ମିରର କ୍ୟାପ୍ସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର କନସୋଲରେ CFRP ବା କାର୍ବନ ଫାଇବର ରିଇନଫୋର୍ସଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
BMW M2 CSର ଇଣ୍ଟିରିୟର୍:
ଏହାର ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ M କାର୍ବନ ବକେଟ୍ ସିଟ୍ ଆକାରରେ ଆସିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନରେ CS ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଦ୍ୱାର, ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍ରେ Alcantara ଚମଡା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକରେ CS ବ୍ୟାଜିଂ ଅଛି । ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକରେ ହାଲୁକା କାର୍ବନ-ଫାଇବର ପ୍ୟାଡେଲ୍ ସିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।