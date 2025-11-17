ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବ BMWର ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ i5 LWB, କେତେ ରହିବ ରେଞ୍ଜ ଜାଣନ୍ତୁ
BMW ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂତନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍ BMW i5 LWBକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 17, 2025 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲଙ୍ଗ-ହ୍ବିଲବେସ୍ BMW i5 ସେଡାନ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଅଟୋକାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାରଟି କମ୍ପାନୀର ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ, ଯାହା BMW iX1 ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ BMWର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍ ହେବ । ଏହି କାରଟି BMW 530Li ଉପରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ i5 M60 ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଡିଜେଲ 5 ସିରିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
BMW i5 LWB: ଡିଜାଇନ
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା i5 LWB କେବଳ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କରଣ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତା ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, i5 M60ରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପିଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ i5 LWBକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏହା i5 LWBର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସସପେନ୍ସନ ସେଟଅପ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
BMW i5 LWB: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
କମ୍ପାନୀ ଭାରତ-ସ୍ପେକ୍ BMW i5 LWBରେ eDrive40L ଭାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ପଛ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 340 hp ଶକ୍ତି ଏବଂ 430 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତେବେ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଚୀନର CLTC ସାଇକେଲ ଅନୁସାରେ, ଏହି i5 କାରରେ ଥିବା 97 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାୟ 713 କିଲୋମିଟରର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏଠାକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାସ୍ତା କିଛିଟା ଭିନ୍ନ । ତଥାପି ଏହା ରେଞ୍ଜ ଲଗଜରୀ EV କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ।
BMW i5 LWB: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା
ଏହି କାରର ଦାମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ₹90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ₹1 କୋଟି (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଲଗଜରୀ ସେଡାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ i5 LWBର ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର Mercedes-Benz E-Class ସହିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଡିଜେଲ ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ BMW i5 LWB ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଫିଚରପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ ଆଡକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ
ଏହି କାରଟି ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ଭଲ ଦାମ, ଦ୍ରୁତ ଡେଲିଭରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ iX1 EV ଏକତ୍ର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ BMWର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇଛି ।