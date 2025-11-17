ETV Bharat / technology

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବ BMWର ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ i5 LWB, କେତେ ରହିବ ରେଞ୍ଜ ଜାଣନ୍ତୁ

BMW ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂତନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ୍‌ BMW i5 LWBକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

BMW i5 LWB
BMWର ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ i5 LWB (Image Credit: BMW)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 5:19 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲଙ୍ଗ-ହ୍ବିଲବେସ୍‌ BMW i5 ସେଡାନ୍‌କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଅଟୋକାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାରଟି କମ୍ପାନୀର ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ, ଯାହା BMW iX1 ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ BMWର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ୍ ହେବ । ଏହି କାରଟି BMW 530Li ଉପରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ i5 M60 ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଡିଜେଲ 5 ସିରିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

BMW i5 LWB
BMW i5 LWB (Image Credit: BMW)

BMW i5 LWB: ଡିଜାଇନ

ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା i5 LWB କେବଳ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କରଣ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତା ଅନୁସାରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, i5 M60ରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପିଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ i5 LWBକୁ ଅପଡେଟ୍‌ କରିଛି । ଏହା i5 LWBର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସସପେନ୍ସନ ସେଟଅପ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେଟ୍‌ କରାଯାଇଛି ।

BMW i5 LWB
BMW i5 LWB (Image Credit: BMW)

BMW i5 LWB: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା

କମ୍ପାନୀ ଭାରତ-ସ୍ପେକ୍ BMW i5 LWBରେ eDrive40L ଭାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ପଛ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 340 hp ଶକ୍ତି ଏବଂ 430 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ତେବେ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଚୀନର CLTC ସାଇକେଲ ଅନୁସାରେ, ଏହି i5 କାରରେ ଥିବା 97 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାୟ 713 କିଲୋମିଟରର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏଠାକାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାସ୍ତା କିଛିଟା ଭିନ୍ନ । ତଥାପି ଏହା ରେଞ୍ଜ ଲଗଜରୀ EV କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ।

BMW i5 LWB: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା

ଏହି କାରର ଦାମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ₹90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ₹1 କୋଟି (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଲଗଜରୀ ସେଡାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ i5 LWBର ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର Mercedes-Benz E-Class ସହିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଡିଜେଲ ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ BMW i5 LWB ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଫିଚରପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ ଆଡକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ

ଏହି କାରଟି ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ଭଲ ଦାମ, ଦ୍ରୁତ ଡେଲିଭରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ iX1 EV ଏକତ୍ର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ BMWର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ Tata Sierraର ଖୁଲାସା; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସହ ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

