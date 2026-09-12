ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ BMW 7 Series ଓ i7 ଫେସଲିଫ୍ଟ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲୁକ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍‌

ଜର୍ମାନ କାର୍ ମେକର ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ (BMW) ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ BMW 7 ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ i7ର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

BMW has launched its latest luxury sedan, the BMW 7 Series, in the Indian market.
BMW ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ୍ BMW 7 Seriesକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । (ଫଟୋ : BMW Group)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍‌ ପ୍ରମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜର୍ମାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ୍ BMW 7 Seriesକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦମ୍‌ଦାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସେଡାନ BMW i7ର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ i7 eDrive50 ଏବଂ i7 M70 ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ BMW i7ର ଲୋକାଲ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନା ବାହାରେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଲଗ୍ଜୁୁୁରୀ ସେଡାନ ତିଆରି ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍‌ BMW i7 M70କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ଭାବେ ବିଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଯିବ ।

ନୂଆ କାର୍‌ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:

BMW 7 Series
BMW 7 Series (ଫଟୋ : BMW Group)

ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ BMW 7 ସିରିଜ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । କାର୍‌ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଇଲ୍ୟୁମିନେଟେଡ୍‌ BMW ଆଇକନ୍‌କି ଗ୍ଲୋ କିଡନୀ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାରୋଭସ୍କି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍‌ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍‌ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ ହେଡଲାଇଟ୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । କାର୍‌ରେ କର୍ନରିଂ ଫଙ୍କସନାଲିଟି, ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହାଇ ବିମ୍ ଏବଂ 600 ମିଟର ଲଙ୍ଗ୍‌ ରେଞ୍ଜ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍‌ LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି । ଏହାର ସ୍ପୋର୍ଟି M Sport ପ୍ୟାକେଜରେ ହାଇ-ଗ୍ଲୋସ ବ୍ଲାକ୍‌ ଡିଫ୍ୟୁଜର, ବମ୍ପର, ସାଇଡ୍‌ ସ୍କର୍ଟ ଏବଂ 20-ଇଞ୍ଚର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ i7 M70 ମଡେଲକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍‌ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଏୟାର କର୍ଟେନ, ଲୋୟର ସ୍ପଏଲର ଲିପ୍‌, ବ୍ଲାକ୍‌ ଏକ୍ସଟିରିୟର ମିରର ଏବଂ 21-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ M ଏରେଡାଇନାମିକ ହ୍ୱିଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଇଣ୍ଟରଫେସ ସହ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଇଣ୍ଟେରିୟର:

BMW 7 Series Interior
BMW 7 Series ଇଣ୍ଟେରିୟର୍‌ (ଫଟୋ : BMW Group)

କାର୍‌ ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍‌ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆଡାଭନ୍ସଡ ଅଟେ । ଏଥିରେ BMW ପାନେରାମିକ iDrive ସିଷ୍ଟମ ସହ 3D ହେଡ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ 17.9 - ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି କାର୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 14.6-ଇଞ୍ଚର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଯଦି ଭିତରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସେହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପେଆପେ ଡାର୍କ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସୁଥିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ 31.3-ଇଞ୍ଚର 8K BMW ଥିଏଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତରୁ ତଳକୁ ଫୋଲଡ୍ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ସିନେମା ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡଲ୍‌ବି ଆଟମସ ସହ ବୋଭର୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱିଲକିନ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ:

BMW 7 Series Interior.
BMW 7 Series ଇଣ୍ଟେରିୟର୍‌ । (ଫଟୋ : BMW Group)

ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ BMW 740ରେ 3.0-ଲିଟରର ସିକ୍ସ-ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୱିନପାୱାର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା 400 hpର ପାୱାର ଏବଂ 540 Nmର ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହି କାର୍ ମାତ୍ର 5.4 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmph ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 250 kmph ଅଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ i7 eDrive50ରେ 112.5-kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 728 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WLTP ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାର ଟପ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ମଡେଲ୍ i7 M70 ଡୁଆଲ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍-ମୋଟର ସହ ଆସୁଛି, ଯାହା ସ୍ପୋର୍ଟ ମୋଡରେ 680 hpର ପାୱାର ଏବଂ 1,015 Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ମାତ୍ର 3.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmphର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଞ୍ଜ 686 km ଅଟେ । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍‌କୁ 250kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର 28 ମିନିଟରେ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ:

BMW 7 Series Exterior
BMW 7 Series ଏକ୍ସଟେରିୟର (ଫଟୋ : BMW Group)

ସେଫ୍ଟି ମାମଲାରେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରି କାର୍ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି । ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ବଡ଼ ସେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଜରିଆରେ ରିମୋଟ୍ ପାର୍କିଂ ସହ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଆସିଷ୍ଟ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ BMW i7 ମଡେଲରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଗୋ ସହ ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଏବଂ ଲେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲଡେବଲ୍ iPhone Duo? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ କାରଣ

ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଏହି 5ଟି ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି iPhone 18 Pro! ସିଧା ବଞ୍ଚିବ 56,000 ଟଙ୍କା

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣିଲା ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର! ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ କରିବା ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍‌! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI

TAGGED:

BMW I7 FACELIFT 2026
NEW BMW CAR 2026
ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ
BEST LUXURY CAR
BMW 7 SERIES FACELIFT INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.