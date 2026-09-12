ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ BMW 7 Series ଓ i7 ଫେସଲିଫ୍ଟ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲୁକ୍, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍
ଜର୍ମାନ କାର୍ ମେକର ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ (BMW) ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ BMW 7 ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ i7ର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : September 12, 2026 at 2:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ପ୍ରମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜର୍ମାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ୍ BMW 7 Seriesକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦମ୍ଦାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଡାନ BMW i7ର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ i7 eDrive50 ଏବଂ i7 M70 ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ BMW i7ର ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନା ବାହାରେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲଗ୍ଜୁୁୁରୀ ସେଡାନ ତିଆରି ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ BMW i7 M70କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ଭାବେ ବିଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଯିବ ।
ନୂଆ କାର୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ BMW 7 ସିରିଜ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । କାର୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଇଲ୍ୟୁମିନେଟେଡ୍ BMW ଆଇକନ୍କି ଗ୍ଲୋ କିଡନୀ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାରୋଭସ୍କି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡାଇମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଟଲ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । କାର୍ରେ କର୍ନରିଂ ଫଙ୍କସନାଲିଟି, ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହାଇ ବିମ୍ ଏବଂ 600 ମିଟର ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି । ଏହାର ସ୍ପୋର୍ଟି M Sport ପ୍ୟାକେଜରେ ହାଇ-ଗ୍ଲୋସ ବ୍ଲାକ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜର, ବମ୍ପର, ସାଇଡ୍ ସ୍କର୍ଟ ଏବଂ 20-ଇଞ୍ଚର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ i7 M70 ମଡେଲକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଏୟାର କର୍ଟେନ, ଲୋୟର ସ୍ପଏଲର ଲିପ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଏକ୍ସଟିରିୟର ମିରର ଏବଂ 21-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ M ଏରେଡାଇନାମିକ ହ୍ୱିଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ ସହ ଲଗ୍ଜୁରୀ ଇଣ୍ଟେରିୟର:
କାର୍ ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆଡାଭନ୍ସଡ ଅଟେ । ଏଥିରେ BMW ପାନେରାମିକ iDrive ସିଷ୍ଟମ ସହ 3D ହେଡ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ 17.9 - ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି କାର୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 14.6-ଇଞ୍ଚର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଯଦି ଭିତରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସେହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପେଆପେ ଡାର୍କ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସୁଥିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ 31.3-ଇଞ୍ଚର 8K BMW ଥିଏଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଛାତରୁ ତଳକୁ ଫୋଲଡ୍ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ସିନେମା ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡଲ୍ବି ଆଟମସ ସହ ବୋଭର୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱିଲକିନ୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ:
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ BMW 740ରେ 3.0-ଲିଟରର ସିକ୍ସ-ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୱିନପାୱାର ଟର୍ବୋ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା 400 hpର ପାୱାର ଏବଂ 540 Nmର ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହି କାର୍ ମାତ୍ର 5.4 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmph ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 250 kmph ଅଟେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ i7 eDrive50ରେ 112.5-kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 728 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WLTP ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାର ଟପ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ମଡେଲ୍ i7 M70 ଡୁଆଲ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍-ମୋଟର ସହ ଆସୁଛି, ଯାହା ସ୍ପୋର୍ଟ ମୋଡରେ 680 hpର ପାୱାର ଏବଂ 1,015 Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ମାତ୍ର 3.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmphର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଞ୍ଜ 686 km ଅଟେ । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍କୁ 250kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର 28 ମିନିଟରେ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ:
ସେଫ୍ଟି ମାମଲାରେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରି କାର୍ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି । ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ବଡ଼ ସେଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଜରିଆରେ ରିମୋଟ୍ ପାର୍କିଂ ସହ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଆସିଷ୍ଟ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ BMW i7 ମଡେଲରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଗୋ ସହ ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଏବଂ ଲେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।