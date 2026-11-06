ଶସ୍ତା, ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୂରତା: ‘New Glenn’ ରକେଟ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ବୁଷ୍ଟର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିଲା Blue Origin
ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ Blue Origin ନିଜର New Glenn ରକେଟ୍ ପାଇଁ Northstar ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ GS3 ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
Published : November 6, 2026 at 8:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ Blue Origin ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ଏହି ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ New Glenn ରକେଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ Northstar ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ GS3 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ରକେଟ୍ର ଲଞ୍ଚିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ 'ଲୋ ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍' (LEO)ରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଭୀର ମହାକାଶ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ପଠାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
3.24 ଲକ୍ଷ କେଜି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସହ ନୂଆ Northstar ଇଞ୍ଜିନ:
Our new booster engine, Northstar, was built from the ground up by a scrappy team focused on weight, cost, manufacturability, and performance. More than 65% of the engine is additively manufactured using our in-house 3D printing capability. Northstar can be assembled in less than a day and produces 715,000 pounds of thrust.— Dave Limp (@davill) November 5, 2026
କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂତନ Northstar ହେଉଛି ଏକ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LOX/LNG) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚିପସେଟ୍ ଭଳି ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରାୟ 715,000 ପାଉଣ୍ଡ (ବା ପ୍ରାୟ 3.24 ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ)ର ବିଶାଳ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହା ପୂର୍ବର BE-4 ଇଞ୍ଜିନ ତୁଳନାରେ ଓଜନ ବା ମାସକୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପାର୍ଟସ ସଂଖ୍ୟାକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଥ୍ରଷ୍ଟ ପାୱାରକୁ 640,000ରୁ ବଢ଼ାଇ 715,000 ପାଉଣ୍ଡ-ଫୋର୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି ।
କମ୍ପାନୀର 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର 65 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ଇନ-ହାଉସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାତ୍ର ଏକ ଦିନରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁରା ଇଞ୍ଜିନକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ । ଏହା ମାତ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ (Quarter) ଲଞ୍ଚ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
20 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ଓ GS3 ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍:
ରକେଟ୍ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା GS3 ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗଭୀର ମହାକାଶ (Deep Space)ର ବୃହତ ଓ ଜଟିଳ ଅଭିଯାନ ସହିତ ବଡ଼ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଜିଓଷ୍ଟେସନାରୀ ଅର୍ବିଟ୍ (GEO)ରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବ । ଏହା 9x4 ଭେହିକିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ GEOକୁ 14 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ-ଲୁନାର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ (TLI) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ବିଶାଳ ପେଲୋଡ୍ ମାସ ପଠାଇପାରିବ ।
ସେହିପରି 7x2 ଭେହିକିଲ୍ରେ ଏହା GEOକୁ 8 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ TLIକୁ 10 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପଠାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ୍ (ଇନ୍ଧନ) ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଟେକ୍ସାସର 'ଲଞ୍ଚ ସାଇଟ୍ ୱାନ୍' ଠାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ (LH2) ଟ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
BE-7 ଇଞ୍ଜିନ ଓ 460 ସେକେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ Isp:
ଏହି ନୂତନ GS3 ସିଷ୍ଟମରେ Blue Originର ଶକ୍ତିଶାଳୀ BE-7 ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ମହାକାଶର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ (Vacuum) ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ (Multiple Burns) ହୋଇ ଜଟିଳ ମହାକାଶ ଅପରେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି BE-7 ଇଞ୍ଜିନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ (Isp) ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । GS3 ମିଶନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ, ଏହା ମହାକାଶରେ 460 ସେକେଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟର ସୁପର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ Isp ହାସଲ କରିପାରେ, ଯାହା ରକେଟ୍କୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଗତି ଏବଂ ସିନେମାଟିକ୍ ମହାକାଶ ଉତକ୍ଷେପଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।