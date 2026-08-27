ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଚଷମା: ସତରେ ଆଖିକୁ ବଞ୍ଚାଏ ନା ମାର୍କେଟିଂର 'ସ୍କାମ୍'?
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା, ଆମେରିକାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଫଥାଲମୋଲୋଜି (AAO) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛିଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆଖିକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ।
Published : August 27, 2026 at 3:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଆମ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତିର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖି ହିଁ ହେଉଛି । ଅଫିସ୍ରେ 8-9 ଘଣ୍ଟା ଲାପଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା, ତା’ପରେ ଘରକୁ ଆସି ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ୍ ପଡ଼ିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଷମା ଦୋକାନକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ 'ଜାଦୁକରୀ' ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଏ - ତାହା ହେଉଛି 'ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଗ୍ଲାସ୍' (Blue Light Filter Glasses) । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଷମା ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ନୀଳ ରଶ୍ମିକୁ ଅଟକାଇ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଚଷମା ସତରେ କାମ କରେ? କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ? ଆସନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମାର୍କେଟିଂ ମିଥ୍ୟା (Myth)ର ପରଦାଫାସ୍ କରିବା ।
ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ବା ନୀଳ ରଶ୍ମି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? (The Science of Light)
ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ କୌଣସି ନୂଆ କିମ୍ବା ବିପଜ୍ଜନକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ । ଆଲୋକର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ (Spectrum)ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ (ଯେପରିକି ଲାଲ୍, କମଳା, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ, ନୀଳ) ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (Wavelength) ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ।
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆମର 'ସୂର୍ଯ୍ୟ'! ଦିନ ବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମ ଆଖିରେ ଯେତିକି ନୀଳ ରଶ୍ମି ପଡ଼େ, ଆମ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ତାହାର ଏକ ଶତାଂଶ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବରଂ ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନୀଳ ରଶ୍ମି ଆମ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଲ୍.ଇ.ଡି (LED) ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୋକ କୃତ୍ରିମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଖିକୁ ଭିତରୁ ପୋଡ଼ିଦେବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରଖେ ନାହିଁ ।
ଯଦି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମ ଆଖି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହୁଏ? ଅସଲ ଭିଲେନ୍ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା' ବିଷୟରେ ।
ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅସଲ କାରଣ - କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍:
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା, ଆମେରିକାନ୍ ଏକାଡ଼େମୀ ଅଫ୍ ଅଫଥାଲମୋଲୋଜି (AAO) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆଖିକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଆଖି ଦରଜ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଭାଷାରେ 'କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍' (Computer Vision Syndrome) କିମ୍ବା 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍' (Digital Eye Strain) କୁହାଯାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ମଣିଷ ମିନିଟ୍କୁ 15 ରୁ 20 ଥର ଆଖି ପତା ପକାଇଥାଏ (Blink କରେ) । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଲୁହ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଆଖି ଓଦାଳିଆ ରହେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଦେଖୁ (ଯେପରିକି ଗେମ୍ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା), ଆମର ଆଖି ପତା ପକାଇବା ହାର 66% କମିଯାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମିନିଟ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ରୁ 7 ଥର ପତା ପକାଉ । ଏହା ଫଳରେ ଆଖି ଶୁଖିଲା (Dry eyes) ହୋଇଯାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫୋନ୍କୁ ଆଖିର ବହୁତ ପାଖରେ ରଖିବା, ଯାହା ଆଖିର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଖି ବିନ୍ଧିବା ପଛରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ! ତାହାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ କିଣୁଥିବା 'ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଚଷମା' ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସହ କ'ଣ କରୁଛି?
ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ - ସତ ନା ସ୍କାମ୍?
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଟିଂ (Coating) ଥାଏ ଯାହା ନୀଳ ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଦେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଆଲୋକ ଟିକେ ହଳଦିଆ (Warm) ଲାଗେ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଆରାମ ମିଳିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆଖିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କମାଇବାରେ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଭୂମିକା ନାହିଁ । ଆପଣ ଯଦି ବିନା ପାୱାର୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଫାଇଦା ମିଳିବ କାରଣ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାସେବୋ ଇଫେକ୍ଟ (Placebo effect) ଭଳି କାମ କରେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି) । ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରଖିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ।
ଯଦି ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର? ନା, ଏହାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ! ତାହା କ'ଣ?
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ଓ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ - ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ବ୍ଲୁ-ଲାଇଟ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଆଖି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ । କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ମାୟୋପିଆ (Myopia - ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା) ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ।
ଆଖିର ସଠିକ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଆଖିର ବହୁତ ପାଖରେ ରଖି ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଖିର ଆକାର (Eyeball shape) ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧାଇବା ଅପେକ୍ଷା, ଦିନକୁ ଅତିକମରେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ହେଉଛି ଆଖି ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ ।
ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ନିଦ୍ରାର ବିଜ୍ଞାନ - (Sleep Cycle & Melatonin):
ଏଠାରେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏକ ହରମୋନ୍ ଥାଏ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି 'ମେଲାଟୋନିନ୍' (Melatonin) । ଏହି ହରମୋନ୍ ଆମକୁ ନିଦ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ବଢ଼େ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମେଲାଟୋନିନ୍ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରେ । କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁ, ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସିଧା ଆମ ଆଖି ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏକ ସିଗନାଲ୍ ପଠାଏ ଯେ "ଏବେ ବି ଦିନ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି!" ଏହା ଫଳରେ ଶରୀର ମେଲାଟୋନିନ୍ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମକୁ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ନିଦ୍ରାର ଗୁଣବତ୍ତା (Sleep Quality) ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଚକ୍ର (Circadian Rhythm)କୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଦେବାରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ।
ତାହେଲେ ଆଖିକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା? ଏଥିପାଇଁ ହଜାରେ ଟଙ୍କାର ଚଷମା କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ...
ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ:
ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଚଷମା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିର ଯତ୍ନ କିଛି ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ନେଇପାରିବେ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।
20-20-20 ରୁଲ୍ (The 20-20-20 Rule): ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ଉପାୟ । ପ୍ରତି 20 ମିନିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ପରେ, 20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ମାଂସପେଶୀକୁ ରିଲାକ୍ସ କରେ ।
ଆଖି ପତା ପକାଇବା (Blinking): କାମ କରିବା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜ ଆଖି ପତା ପକାନ୍ତୁ । ଯଦି ଆଖି ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟିୟର୍ସ (Artificial Tears / Eye drops) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଫୋନ୍ରେ ନାଇଟ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର (Use Night Shield/Eye Comfort): ଚଷମା କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସେଟିଂରେ ଥିବା 'Eye Comfort Shield' ବା 'Night Light' ମୋଡ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆଲୋକକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ହଳଦିଆ (Warm) କରିଦେବ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍କୁ କମାଇଦେବ ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଦୂରତା: କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ନିଜ ଆଖିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହାତ ଦୂରରେ (25 ଇଞ୍ଚ) ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ମୁହାଁଇ ରହିବା ଦରକାର ।
ଅନ୍ଧାରରେ ଫୋନ୍ ଦେଖିବାର ଭୟଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଓ '1:1 ନିୟମ':
ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମ୍ର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଫୋନ୍ର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ (Brightness)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ (0) କରିଦେଇ ଆମେ ଫୋନ୍ ଘାଣ୍ଟିଥାଉ । ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ କମ୍ ଆଲୋକ ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଖି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ ।
ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ଆମ ଆଖିର ପୁତୁଳି (Pupil) ଆଲୋକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଚମକୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଆଖି ଉପରେ ୧୦ ଗୁଣା ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ '1:1 ନିୟମ' (1:1 Ratio) ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ର ଆଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ଧାର ବଖରାରେ ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଛୋଟ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଚଷମା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଦେବ ।
କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କିଣିବେ କି ନାହିଁ?
ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ଅଫିସ୍ରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଆଖିର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଷମା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲଗାତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି । 20-20-20 ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ରାତିରେ ଡେରି ଯାଏଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଟେ ।