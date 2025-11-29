Black Friday Sale 2025: ଆଇଫୋନ 17ରୁ ଗାଲାକ୍ସି S25 ଅଲଟ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍
ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ 2025 ସମୟରେ ଆପଣ ଆଇଫୋନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମସଙ୍ଗ, ୱାନପ୍ଲସ୍, ଭିଭୋ, ଓପୋ, ଗୁଗଲ୍ ଫୋନରେ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 29, 2025 at 3:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମ୍ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ 2025 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶ୍ବ ସମେତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେଲ୍ ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି । ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ ଅନେକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ ଉପରେ ବମ୍ଫର ଅଫର୍ ମିଳୁଛି ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆମାଜନ ଓ କ୍ରୋମାରେ ଏବେ ବି ସେଲ୍ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଗ୍ରାହକ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେଉଁ ଫୋନ ଉପରେ କିପରି ଅଫର ମିଳୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ଆମାଜନ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ 2025
Samsung Galaxy S25 Ultra: ଏହି ଫୋନଟି ₹1,18,999ରେ ଅଫର ସହିତ କିଣାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ । ଏହି ଫୋନଟି 200MP କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, Snapdragon 8 Elite ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ Galaxy AI ଫିଚର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ।
Samsung Galaxy S24 Ultra: ଯଦି ଆପଣ ସାମସଙ୍ଗରୁ ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଫରଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ₹84,999ରେ କିଣିପାରିବେ । ଏଥିରେ 12GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 ଚିପସେଟ୍, 200MP କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ Galaxy AI ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ S-Pen ମିଳିବ ।
OnePlus 15: ଆମାଜନରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ଫୋନଟି ₹64,999ର କମ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ 12GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ । ଏହି ଫୋନରେ 50MP କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ ଚିପସେଟ୍, Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OxygenOS 16 OS ଏବଂ 120W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ 7300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ।
iPhone 15: ଯଦି ଆପଣ ଏକ Apple ଡିଭାଇସ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ iPhone ପ୍ରେମୀ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ iPhone 15 କମ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ଫୋନ ₹52,499ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ 6.1-ଇଞ୍ଚ ସୁପର୍ ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ, 48MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ A16 ବାୟୋନିକ୍ ଚିପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚର ରହିଛି।
iPhone 16: ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହି iPhone ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ସହିତ ₹62,900ରେ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 6.1-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍, A18 ଚିପ୍, ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ କ୍ରାସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏହି ସେଲ୍ରେ iPhone 17 Pro Maxକୁ 1,49,900 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ 4,497 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
Cromaରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍
Google Pixel 8a 5G: ଏହି ଫୋନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ₹52,999 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ସହିତ ମାତ୍ର ₹29,999ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଫୋନରେ 6.1-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, Google Tensor G3 Nona Core ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ 64MP କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫିଚର ଅଛି ।
Google Pixel 10: କ୍ରୋମାର ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ସହିତ ଏହି ଫୋନକୁ ₹72,999ରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ 6.3-ଇଞ୍ଚ OLED ସ୍କ୍ରିନ୍, Google Tensor G5 Octa Core ଚିପସେଟ୍, 48MP ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ AI ଫିଚର ରହିଛି ।
Oppo Find X9 ସିରିଜ: ଓପୋର ଏହି ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସିରିଜ ଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ସହିତ ₹67,499ରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଫୋନ ସିରିଜରେ AI ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ Oppo Find X9 ଏବଂ Oppo Find X9 Pro ସାମିଲ । Find X9ରେ 6.59 ଇଞ୍ଚର ନମନୀୟ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍, MediaTek Dimensity 9500 ଅକ୍ଟା କୋର ପ୍ରୋସେସର, 50MP ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, 7025mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ।
Vivo X200 FE 5G: ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ଫୋନକୁ 53,999 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ 6.31 ଇଞ୍ଚର AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍, MediaTek Dimensity 9300 Plus ଚିପସେଟ୍, 50MP ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍, 50MP ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା, 6500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 90W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ।
ଏହି ଫୋନ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସେଲ୍ ସମୟରେ କମ ମୂଲ୍ୟରେ Samsung Galaxy S25 ଏବଂ iPhone 17 ସମେତ ଅନେକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍, ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । ତଥାପି ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ଫୋନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇ ଅଫରଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ ।