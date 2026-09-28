ETV Bharat / technology

ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଏଆଇ କାରଣରୁ ଯାଇପାରେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ !

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଆଇନ ପ୍ରଣେତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।

BILL GATES AI WARNING AI SLOWDOWN AI ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏଆଇ
ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା (Image Credit: ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫାଉଣ୍ଡର ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିପାରେ । ଏନବିସି (NBC)ର 'ମିଟ୍ ଦି ପ୍ରେସ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗେଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ବା ସେଲ୍ଫ-ରେଗୁଲସନ୍‌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ପଲଟିସିଆନ୍ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସି ଏକ କଠୋର ରେଗୁଲେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବେ ।

ବିଲ ଗେଟ୍ସ ସାକ୍ଷତାକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧୁନିକ ଟୁଲ୍ସ ଭୁଲ୍‌ କିମ୍ବା ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିପାରେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ମାରତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ" । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓଭରହେଡ୍‌ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ନିୟମ କାରଣରୁ ଏଆଇ ଫର୍ମଗୁଡିକର କାମ ସାମନ୍ୟ ବଢିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ବିକାଶର ସ୍ପିଡ୍‌ କଦାପି ଧୀମା ହେବ ନାହିଁ ।

ଏହି ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗେଟ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା 'କିଲ୍ ସୁଇଚ୍' (Kill Switch) ଧାରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କେବଳ ଏକ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏତେଟା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱର୍କକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବ ବା ନିଜକୁ ଶଟଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗେଟ୍ସ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ 'ଗେଟ୍ସନୋଟ୍ସ' (GatesNotes)ରେ ପ୍ରାୟ 6000 ଶବ୍ଦର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ବଡ଼ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଓପନଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକର ଡାରିଓ ଆମୋଡେଇ, ଏକ୍ସଏଆଇ (xAI)ର ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଗୁଗଲ ଡିପ୍‌ମାଇଣ୍ଡର ଡେମିସ୍ ହାସାବିସ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ ଲିଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଆଇର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୀମା ବା ସ୍ଲୋଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଓପନଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଏକ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ନିଜ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଜ୍ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲିକ୍ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି S27 ଅଲ୍ଟ୍ରା କ୍ୟାମେରା ଲୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିପାରେ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

BILL GATES AI WARNING
AI SLOWDOWN
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍
ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏଆଇ
AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.