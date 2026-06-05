କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ଏବେ ସପିଂର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି Instagram Reels: ମେଟା ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଭାରତର 97% ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ
ମେଟା ଦାବି କରିଛିଯେ, ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କ୍ରିଏଟର୍ସମାନଙ୍କୁ Engagement କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୀଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 60% ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।
Published : June 5, 2026 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ପକ୍ଷରୁ Ipsos ନାମକ ଏକ ମାର୍କେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର 23ଟି ସହର, ଛୋଟ କସବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 4,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୃହତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟଡିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ କେବଳ ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସମୁଦାୟ 97% ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ (ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ) ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସହରର ଆକଡ଼ା 98% ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 94% ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବେ ନାମମାତ୍ର ରହିଯାଇଛି ।
Gen Z ଏବଂ ମହିଳା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି Reelsର କ୍ରେଜ୍:
ଏହି ମେଟା ରିପୋର୍ଟରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୀଲ୍ସ (Instagram Reels)କୁ ନେଇ କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ବା Gen Z ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 97%, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 97% ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ NCCS A ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 98% ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମଗ୍ର ଭିଡିଓ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୀଲ୍ସର ହିଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ Gen Zର 98%, ମହିଳାଙ୍କର 85% ଏବଂ NCCS A ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 88% ଲୋକ ନିୟମିତ ରୀଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ମେଟା କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କ୍ରିଏଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ (Engagement) କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୀଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 60% ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ Beauty, Fashion, Lifestyle, Fitness, Comedy ଏବଂ Sports ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
81% ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଡିସ୍କଭରୀ ସହିତ ସପିଂ ହବ୍ ସାଜିଛି Instagram Reels:
ରିପୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରୀଲ୍ସ ଏବେ କେବଳ ସାଧାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ବା ଟାଇମ୍-ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସପିଂ ହବ୍ ବା ସପିଂ କରିବାର ଜରିଆ ପାଲଟିଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:
ନୂଆ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଖୋଜିବା (Product Discovery): ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 81% ଗ୍ରାହକ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ବା ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୀଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି । କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା: ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 66% ଲୋକ ରୀଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ।
ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପ୍ରାୟ 47% ଗ୍ରାହକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବଜାରରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି (Final Purchasing Decision) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୀଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।
ବିଶେଷ ଭାବେ ଇ-କମର୍ସ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ (ଗାଡ଼ି ମୋଟର) ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ଆର୍ଥିକ ସେବା) ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସପିଂ କ୍ରେଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
Content-to-Commerce ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାଜିଛି ମେଟା ରିପୋର୍ଟ:
ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ସୌଗତ ଭୌମିକ (Saugato Bhowmik) ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୀଲ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ରିଏଟର୍ସ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି (Culture) ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ (Commerce) ଏକାସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୀଲ୍ସ ଏବେ କେବଳ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସବୁବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 'Content-to-Commerce' ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାଜିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୋକେ ଜିନିଷ କିଣିବାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍
- କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଲଞ୍ଚ କଲା 'Google Search Profile' ଫିଚର୍, ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ
- କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ 100ଟି E100 ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ
- ନୂଆ ଲୁକ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍