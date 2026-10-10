ETV Bharat / technology

Big Billion Days 2026: ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍‌ ଇୟର ବଡ୍ସ

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେଜ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍‌ରେ 3000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓୟାର୍‌ଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ।

BEST EARBUDS BIG BILLION DAYS AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL EARBUDS ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ
ଏହି ଇୟରବଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ 'ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍' (active noise cancellation) ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରି କ୍ଷମତା ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। (Image Credit: ETV Bharat via Oneplus, Oppo, Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2026 at 6:30 PM IST

|

Updated : October 10, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅଫର୍‌ରେ କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଡିଓ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍‌ ଥିବା Flipkart Big Billion Days ଏବଂ Amazon Great indian Festival ସେଲ୍‌ରେ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍‌ ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ (TWS) ଉପରେ ହେଭି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି 3000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍‌ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ନଏଜ୍‌ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍‌ (ANC), ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍‌ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ସାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ ଥିବା ପ୍ରମିୟମ୍‌ ବଡ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍‌ ସେଲ୍‌ରୁ ବାଛୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାଲ୍ୟୁ-ଫର-ମନି ଡିଲ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍‌ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 3ଟି ଦମଦାର ଇୟରବଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା 3000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

OnePlus Nord Buds 4:

BEST EARBUDS BIG BILLION DAYS AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL EARBUDS ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ
OnePlus Nord Buds 4 (OnePlus)

ଯଦି ଆପଣ OnePlus ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫ୍ୟାନ୍, ତେବେ ଏହି ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ । ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି OnePlus Nord Buds 4 । ଏହି ଇୟରବଡ୍ସର MRP 4999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ସେଲ୍‌ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାତ୍ର 2699 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏଥିରେ AI କ୍ଲିୟର କଲ୍ସ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 52dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ (ANC) ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ବାହାରର ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

Triumph ଲଞ୍ଚ୍ କଲା 3ଟି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇକ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

Oppo Enco Air 5:

BEST EARBUDS BIG BILLION DAYS AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL EARBUDS ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ
Oppo Enco Air 5 (Oppo)

ଆମ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି Oppo କମ୍ପାନୀର ଇୟରବଡ୍ସ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି Oppo Enco ସିରିଜ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡେଲର ନାମ ହେଉଛି Oppo Enco Air 5 । ଏହାର MRP 4999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍ ଅଫରରେ ଏହାକୁ ଆପଣ 2799 ଟଙ୍କାରେ ନିଜର କରିପାରିବେ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ 54 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ-ଟାଇମ୍ ମିଳିଥା ଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 52dBର ANC ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।

Flipkart ଓ Amazon ସେଲ୍‌ରେ ବଡ଼ ସପିଂ ଅଫର୍: 30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଏହି ସବୁ ଦାମୀ ଫୋନ

Samsung Buds Core:

BEST EARBUDS BIG BILLION DAYS AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL EARBUDS ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ
Samsung Buds Core (Samsung)

ଯଦି ଆପଣ Samsung ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଇୟରବଡ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ Samsung Buds Core ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବା MRP 9999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାତ୍ର 2999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହା ଏକ AI ଏନେବଲ୍‌ଡ ଡିଭାଇସ୍ । ଏଥିରେ 55dBର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ।

Fortuner ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍: ଟୋୟୋଟା ଆଣିଲା ନୂଆ Leader Edition, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

Realme Air 8:

BEST EARBUDS BIG BILLION DAYS AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL EARBUDS ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ
Realme Air 8 (Realme)

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ Realme Air 8 କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ । ଏହାର MRP 5299 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଅଫରରେ ଏହା 3499 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 58 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ-ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 55dBର ANC ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ ।

ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ Harly-Davidson Sprint 440, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ଡିଜାଇନ୍
Last Updated : October 10, 2026 at 7:29 PM IST

TAGGED:

BIG BILLION DAYS
AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL
EARBUDS
ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ
BEST EARBUDS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.