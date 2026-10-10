Big Billion Days 2026: ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଇୟର ବଡ୍ସ
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଡେଜ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍ରେ 3000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓୟାର୍ଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ।
Published : October 10, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 7:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅଫର୍ରେ କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଡିଓ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଥିବା Flipkart Big Billion Days ଏବଂ Amazon Great indian Festival ସେଲ୍ରେ ପ୍ରମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଓୟାରଲେସ୍ ଇୟରବଡ୍ସ (TWS) ଉପରେ ହେଭି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି 3000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ (ANC), ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଥିବା ପ୍ରମିୟମ୍ ବଡ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍ରୁ ବାଛୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାଲ୍ୟୁ-ଫର-ମନି ଡିଲ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 3ଟି ଦମଦାର ଇୟରବଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା 3000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
OnePlus Nord Buds 4:
ଯଦି ଆପଣ OnePlus ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫ୍ୟାନ୍, ତେବେ ଏହି ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ । ଏହି ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି OnePlus Nord Buds 4 । ଏହି ଇୟରବଡ୍ସର MRP 4999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ସେଲ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାତ୍ର 2699 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏଥିରେ AI କ୍ଲିୟର କଲ୍ସ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 52dB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ (ANC) ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ବାହାରର ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
Oppo Enco Air 5:
ଆମ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି Oppo କମ୍ପାନୀର ଇୟରବଡ୍ସ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି Oppo Enco ସିରିଜ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡେଲର ନାମ ହେଉଛି Oppo Enco Air 5 । ଏହାର MRP 4999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍ ଅଫରରେ ଏହାକୁ ଆପଣ 2799 ଟଙ୍କାରେ ନିଜର କରିପାରିବେ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ 54 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ-ଟାଇମ୍ ମିଳିଥା ଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 52dBର ANC ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
Samsung Buds Core:
ଯଦି ଆପଣ Samsung ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଇୟରବଡ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ Samsung Buds Core ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ । ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବା MRP 9999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାତ୍ର 2999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହା ଏକ AI ଏନେବଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ । ଏଥିରେ 55dBର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ।
Realme Air 8:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ Realme Air 8 କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ । ଏହାର MRP 5299 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଅଫରରେ ଏହା 3499 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 58 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ଲେ-ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 55dBର ANC ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ ।