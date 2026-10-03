ETV Bharat / technology

Festive Sale: 20,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଏହି 5ଟି ପାୱାରଫୁଲ ଫୋନ

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମେମୋରୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍‌ରେ 20,000ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ Oppo Vivo ଭଳି ଫୋନ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ।

BEST SMARTPHONES UNDER 20000 FESTIVE SALE 2026 FLIPKART AMAZON SALE FLIPKART BIG BILLION DAYS ଆମାଜନ ସେଲ୍
ଏହି ବଜେଟ୍ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ, Poco ଏବଂ Motorola ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ (ଯାହା 7,000 mAh ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ) ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । (ଫଟୋ: Flipkart/Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଅନଲାଇନ୍‌ ସପିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ ଆସନ୍ତା 8 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ସେଲ୍‌ ସମୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ ଚାଲିଥିବା ମେମୋରୀ କ୍ରାଇସିସ୍ (Memory Crisis) ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଫୋନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଜେଟ୍ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଠିକ୍ ହାର୍ଡୱେର ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ଖୋଜିବା ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍‌ରେ 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଓପୋ, ଭିଭୋ, ରିଅଲମି, ପୋକୋ ଏବଂ ମୋଟୋରୋଲାର 5ଟି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

OPPO K14x 5G ଫିଚର୍ସ:

ଏହି ବଜେଟ୍ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଉଛି OPPO K14x 5G, ଯାହାର ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏଥିରେ 6.75-inch ର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1125 nitsର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର AnTuTu ସ୍କୋର 5.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ଗେମିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଗୀକବେଞ୍ଚ 6 ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ସ୍କୋର ଯଥାକ୍ରମେ 761 ଏବଂ 1,761 ଅଟେ । ଏହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ f/1.8 ଆପେର୍ଚର ସହ 50MP + 2MPର ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 5MPର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍‌ରେ 6,500mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ ColorOS 16ରେ ରନ୍ କରେ ।

ଲିକ୍ ହେଲା ଗାଲାକ୍ସି S27 ଅଲ୍ଟ୍ରା କ୍ୟାମେରା ଲୁକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିପାରେ ଫିଚର୍ସ

Vivo T5 Lite 5G:

ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୋନ୍ ହେଉଛି Vivo T5 Lite 5G, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 20,499 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ସ ସହ ଏହା 20,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ । ଏଥିରେ 6.74-inchର ସ୍କ୍ରିନ୍, 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1,200 ନିଟସ୍‌ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାର AnTuTu ସ୍କୋର 5.75 ଲକ୍ଷ ଅଟେ । ଏହାର ପଛରେ 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 0.08MPର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ କୁ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP65ର ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ 6,500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 44Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ Origin OSରେ ରନ୍ କରେ ।

7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା OnePlus N6 Lite 4G, ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 16,999 ଟଙ୍କା

POCO M8x 5G:

ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ହେଉଛି POCO M8x 5G, ଯାହାର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା । ଏଥିରେ 6.9-inchର ଏକ ବିଶାଳ 120Hz ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ Snapdragon 4 Gen 5 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର AnTuTu ସ୍କୋର 6.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଏହାର ଗୀକବେଞ୍ଚ 6 ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କୋର 841 ଏବଂ ମଲ୍ଟି ସ୍କୋର 1,146 ଅଟେ । ଏହି ଫୋନ୍ ପଛରେ 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2MP ର ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର ହେଉଛି ଏହାର 7,900mAhର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 6 ବର୍ଷର ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 20 ଓଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ମାତ୍ର 12,999 ଟଙ୍କାରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ! ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ମିଭି ଲଞ୍ଚ୍‌ କଲା ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌

Realme P4 Lite 5G:

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଉଛି Realme P4 Lite 5G, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 6.8-inchର ସ୍କ୍ରିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାର AnTuTu ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ । ଏହାର ଗୀକବେଞ୍ଚ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ସ୍କୋର ଯଥାକ୍ରମେ 782 ଏବଂ 2,012 । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ପଛରେ 13MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 7,000mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 15W ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ।

ଭାରତରେ Oppo ଲଞ୍ଚ କଲା K14 Plus 5G ଫୋନ; ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

Moto G37 Powerର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:

ଏହି ତାଲିକାର ଶେଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହେଉଛି Moto G37 Power, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 17,999 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏଥିରେ 1050 ନିଟସ୍‌ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହ 6.7-ଇଞ୍ଚ୍‌ର ଏକ 120Hz ଡିସପ୍ଲେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6400 ପ୍ରୋସେସର୍ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର AnTuTu କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସ୍କୋର 5.70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଏହାର ଗୀକବେଞ୍ଚ 6 ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍କୋର 823 ଏବଂ ମଲ୍ଟି ସ୍କୋର 1,357 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି । ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହାର ପଛରେ 50MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଵାଡ୍ ପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ଟୁ-ଇନ୍-ୱନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ସେନ୍ସର ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ପାୱାର ପାଇଁ ଏଥିରେ 7,000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 33Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯାହା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଅପ୍ସନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmi 17C 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ।

TAGGED:

FESTIVE SALE 2026
FLIPKART AMAZON SALE
FLIPKART BIG BILLION DAYS
ଆମାଜନ ସେଲ୍
BEST SMARTPHONES UNDER 20000

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.