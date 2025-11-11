350 cc ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଆସିବ KTM ଓ Triumph ବାଇକ୍; ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରୁଛି ବଜାଜ୍
ନିକଟରେ GST ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ବଜାଜ୍ ଅଟୋ ଏହାର 400cc KTM ଏବଂ Triumph ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କମ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 11, 2025 at 11:41 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ GST ଗଠନ ପରେ ବଜାଜ୍ ଅଟୋ ଭାରତ ପାଇଁ ଛୋଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ KTM ଏବଂ Triumph ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ Triumphର 399cc ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ଛୋଟ ସଂସ୍କରଣ ବିକଶିତ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ 350cc ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ରଣନୀତି KTM ରେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ବୋଲି ବଜାଜ୍ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପରେ ସରକାର 350 ସିସିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ GST ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ 350 ସିସିରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ GST ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବଜାଜ ଅଟୋର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ଶର୍ମା କମ୍ପାନୀର FY26ର ଦ୍ବିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ ବିଶ୍ଳେଷକ କଲ୍ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ ନୂତନ GST ଗଠନ ଆଧାରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପୁନଃସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "GST ହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କିଛି KTM ଏବଂ ସମସ୍ତ Triumph ମଡେଲ୍ 350 ସିସି ପରିସର ବାହାରେ ଅଛି । ତଥାପି ଆମେ GST ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। GST ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି । ତଥାପି ଆମେ ଆମର ଅଂଶୀଦାର KTM ଏବଂ Triumph ସହିତ କାମ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା GST ହାର କମ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ପୁନଃଆକୃତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ।"
ନୂଆ 350cc ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ବଜାଜ୍
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ଏବଂ ବଜାଜ୍ର ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ 350cc କଟ-ଅଫ୍ ସୀମା ତଳେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବଜାଜ୍ ଅଟୋର R&D ଏହା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । KTM ଏବଂ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ରେଞ୍ଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 399cc ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ, 350 ସିସି ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତଥାପି, KTM 390 ଏବଂ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ 400 ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନି ବଜାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବଶୀଘ୍ର KTM 390 Duke ଏବଂ 390 Adventure ଏବଂ Triumph Speed 400 ଏବଂ Scrambler 400 ରେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, GST ସଂସ୍କାର ବଜାଜ୍ ପଲସର NS400Z ଏବଂ ଡୋମିନାର 400 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଉଭୟ 350cc କଟ-ଅଫ୍ ସୀମା ଉପରେ ରହିଛି । KTM 390 ଏବଂ Triumph 400 ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବଜାଜ୍ ଉଚ୍ଚ GST ହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମୟସୀମା କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ।
