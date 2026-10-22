ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Bajaj Pulsar N250SS, ମିଳୁଛି ଦମ୍ଦାର ଫିଚର୍ସ
ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ବଜାଜ ଅଟୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଆପଡେଟେଡ୍ ବାଇକ୍ Bajaj Pulsar N250SS ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,59,406 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : October 22, 2026 at 5:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟୁ-ହ୍ଵିଲର୍ ବଜାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଜାଜ ପଲସର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନିଜର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବଜାଜ ଅଟୋ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅପଡେଟେଡ୍ କ୍ଵାର୍ଟର-ଲିଟର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Bajaj Pulsar N250SSକୁ ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 1,59,406 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ମେକାନିକାଲ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିଥିବା ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ N250 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସହ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
ନୂଆ Bajaj Pulsar N250SSର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ନୂଆ Bajaj Pulsar N250SS ବାଇକ୍ର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ 250cc ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋର୍-ଭାଲ୍ଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 25 PSର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 22 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପଲସର N250 ମଡେଲ୍ (24.5 PS ପାୱାର ଏବଂ 21.5 Nm ଟର୍କ) ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ନୂଆ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ର 5-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଏଥିରେ 'ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ବଡି' (ETB) ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ବାଛିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ । ବାଇକ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ABS ମୋଡ୍ ସହିତ ଏହି ନୂଆ ରାଇଡର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ରେ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା Pulsar N160SS ଭଳି ଚାରିଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ - Rain, Off Road, Sport ଏବଂ Road ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ନୂଆ Bajaj Pulsar N250SSର ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ବାଇକ୍ର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାର କକପିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 5-ଇଞ୍ଚର TFT ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ N250ର LCD ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିସପ୍ଲେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ମิରରିଂ (Google Maps mirroring)କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଇଡରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ହିଁ ନେଭିଗେସନ୍ ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ ।
ନୂଆ Pulsar N250SSର ଅପଡେଟେଡ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ସ୍ପୋର୍ଟସ ସିଫ୍ଟର' ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଇଡର ବିନା କ୍ଲଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଗିଅର୍ ଅପସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଲିଭର, ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍-ସି (USB Type-C) ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ହାଜାର୍ଡ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ପାନିକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଆଲର୍ଟ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଟେକ୍ନଲୋଜି ନୂଆ Pulsar N250SSକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ।