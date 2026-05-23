ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Bajaj Pulsar N160, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

ନୂଆ Bajaj Pulsar N160 ବାଇକ୍‌କୁ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋସି ବ୍ଲାକ୍, ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ କାର୍ମାଇନ୍ ରେଡ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 12:36 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ ବଜାରରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ବାଜାଜ୍ ଅଟୋ (Bajaj Auto) ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ପଲସର୍ ଏନ୍160 (Pulsar N160)ର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲାଭଳି ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍, ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍‌ରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରାଇଡିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।

Pulsar N160ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ବାଜାଜ୍ ପଲସର୍ ଏନ୍160ର ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗର ୟୁଏସଡି (USD - Upside Down) ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍କ ସସପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂକୁ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ରଖିବ । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ LCD ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କନସୋଲ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇଡରମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ କରି ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ମାଇଲେଜ୍ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ତିନୋଟି ABS ମୋଡ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା:

ମେକାନିକାଲ୍ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ପୂର୍ବଭଳି ସମାନ 164.82cc ର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଅଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 16PSର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 14.65Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ବାଜାଜ୍ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ରେ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସହିତ ତିନୋଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଯଥା- ରୋଡ୍, ରେନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ:

ଏହି ନୂଆ Bajaj Pulsar N160 ବାଇକ୍‌କୁ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋସି ବ୍ଲାକ୍, ମେଟାଲିକ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ କାର୍ମାଇନ୍ ରେଡ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ Rs 1,39,693 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଇକ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ TVS Apache RTR 160 4V ଏବଂ Suzuki Gixxer 150 ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇକ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେବ ।

