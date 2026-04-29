ETV Bharat / technology

AWSର ନୂଆ AI: ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲିବ Amazon Quick

ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଫାଇଲସ୍‌, ଇମେଲ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଜୁମ୍‌, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365, ଭଳି ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଭଲକରି ବୁଝି ଏକ ପର୍ସନାଲ ନଲେଜ ଗ୍ରାଫ୍‌ ତିଆରି କରିଥାଏ ।

AWS's new AI will now run on computers Amazon Quick
AWSର ନୂଆ AI: ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲିବ Amazon Quick
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମାଜନ ୱେବ ସର୍ଭିସ (AWS) ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ Amazon Quickକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା ଏକ ପର୍ସନାଲ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍, ଉପକରଣ ଏବଂ ଡାଟାକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେବଳ ସେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ Amazon Quick ଏସମସ୍ତ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍‌ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନା୍‌କୁ ଆଣିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଙ୍ଗ୍‌ ଅଛି ତେବେ ମିଟିଙ୍ଗ ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ନୋଟସ, ଇମେଲ୍‌ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫାଏ କରିଥାଏ ।

ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଫାଇଲସ୍‌, ଇମେଲ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଜୁମ୍‌, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365, ଗୁଗୁଲ ୱାର୍କସ୍ସେସ୍‌, ଭଳି ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଲମ୍ବାସମୟ ଧରି ଭଲ କରି ବୁଝି ଏକ ପର୍ସନାଲ ନଲେଜ ଗ୍ରାଫ୍‌ ତିଆରି କରିଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ , ଟିମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍‌ ଏବଂ ବିଜେନସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲାଇଭ୍‌ ଦାଶବୋର୍ଡ ବନେଇପାରିବେ, ପ୍ରଜେଣ୍ଟେସନ୍‌ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ କାମଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହା ବ୍ରାଉଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁଲସ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ନେଇପାରିବ, ଲୋକାଲ ପାଇଥନ୍‌ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜର ୱାର୍କଫ୍ଲୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟ୍ କରିପାରିବ ।

ପ୍ରିଭିୟୁରେ ଥିବା ଫିଚର୍ସ:

ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରିଭିୟୁରେ ଅଛି- ଯେପରିକି କଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍‌ରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନାଇପାରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଚର୍ସ ହେଉିଛି ଅନ୍-ଦି-ଫ୍ଲାଇ ଏସେଟ୍ ଜେନେରେଶନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଟ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟକୁମେଣ୍ଟସ୍‌, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍‌, ଇନଫୋଗ୍ରାଫିସ୍‌ ଏବଂ ଇମେଜ ବନାଯାଇପାରିବ । ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ 365 ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଡିପ୍‌ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍‌ଲୁକ୍‌, ୱାର୍ଡ, ପାୱାରପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସଲେରେ ସିଧାସଳଖ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହା ସହିତ Quickରେ ଟିମ୍ ସେୟାର୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଟୋମେସନ୍ ସେୟାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୱିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଏବଂ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । AWS କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଡେଲକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ Amazon Quick କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ AI ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଅଧିକାଂଶ AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ବନ୍ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, Quick ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମରେ ରହିଥାଏ, ସବୁକିଛି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଫିସ୍ କାମକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସହଜ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Apple Fitness+ କୁ ଟକ୍କର ଦେବ Spotify, ଆରମ୍ଭ କଲା 'Fitness with Spotify' ଅଭିଜ୍ଞତା

OpenAIର ବଡ଼ ଯୋଜନା: ମିଡିଆଟେକ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲକମ୍ ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ AI ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚିପ୍

TAGGED:

ଆମାଜନ ୱେବ ସର୍ଭିସ
AMAZON QUICK
AMAZON NEW AI
AMAZON WEB SERVICES
AWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.