ETV Bharat / technology

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ Avore EX: ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଯିବ ଦୀର୍ଘ ବାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଭୋର୍ (Avore) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍, ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

The EX1 model has a 3.24 kWh battery pack that can run up to 160 km on a single charge.
ଆଭୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ EX1 ମଡେଲ୍‌ରେ 3.24 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 160 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । (Image Credit: Avore)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଭୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (Avore Electric) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଆଭୋର୍ ଇଏକ୍ସ (Avore EX)କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମୋଟ 3ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ EX1, EX2 ଏବଂ EX2 S ସାମିଲ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଥମ 10,000 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହା ପରେ ଗାଡିର ଦାମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ EX2ର ଦାମ୍ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ EX2 Sର ମୂଲ୍ୟ 1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଏହାର ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।

ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ୍:

ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂଆ ଆଭୋର୍ ଇଏକ୍ସ କାର୍‌କୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ନେକେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାଇକ୍ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ସ ରହିଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌କୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ଥାନରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟର୍‌କୁ ପଛ ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମରେ ଲଗାଯାଇଛି । ପଛ ଚକାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବେଲ୍ଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା । EX1 ମଡେଲ୍‌ରେ 3.24 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 160 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ସେହିପରି EX2 ଏବଂ EX2 S ମଡେଲ୍‌ରେ 5 kWhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଯଥାକ୍ରମେ 255 କିଲୋମିଟର୍ ଏବଂ 260 କିଲୋମିଟର୍ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।

Avore Electric Bike
ଆଭୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ (Image Credit: Avore)

ପରଫରମାନ୍ସ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ:

ଦମଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ EX1 ଏବଂ EX2 ମଡେଲ୍‌ରେ 7.5 kW ର ମୋଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍‌ର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 100 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାତ୍ର 3.2 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର୍ ବେଗ ଧରିପାରେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ EX2 Sରେ 10.5 kW ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ମାତ୍ର 2.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର୍ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିବା ସହ 114 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମଡେଲ୍‌ରେ 250 Nmର ହ୍ୱିଲ୍ ଟର୍କ ମିଳିବ । ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିଲେ, EX2 ଏବଂ EX2 S ସହିତ 1500Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର୍ ମିଳୁଛି ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ 20 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଠି EX1ରେ 5A ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜର୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

AI ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଡେଲିଭରୀ ବିବରଣୀ:

ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ସମସ୍ତ 3 ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍‌ରେ ଆଗ ଏବଂ ପଛରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ କମ୍ବି-ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ରହିଛି । ଗାଡିରେ 7 ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ EX2 Sରେ TFT ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଇନେବଲ୍ଡ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିପିଏସ୍ (GPS), 4G ସିମ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ସପୋର୍ଟ ଭଳି ଆଧୁନିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡେଲିଭରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ନିଜର ଡିଲରସିପ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମେଟାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍‌ରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିବ Threads ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଫିଚର୍

ମେଟାର ବଡ଼ ଭୁଲ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓ ହଟାଇବା ପରେ ମାଗିଲା କ୍ଷମା, ପୁଣି କଲା ରିଷ୍ଟୋର୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ 2026 Skoda Slavia ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ମିଳିବ 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ

ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲିକ୍ ହେଲା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 'Claude AI' ଚାଟ୍, ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା

TAGGED:

AVORE EX PRICE
AVORE EX RANGE
NEW ELECTRIC BIKE
ଆଭୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍
AVORE EX ELECTRIC BIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.