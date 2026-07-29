ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ Avore EX: ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଯିବ ଦୀର୍ଘ ବାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଭୋର୍ (Avore) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍, ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
Published : July 29, 2026 at 3:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଭୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (Avore Electric) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଆଭୋର୍ ଇଏକ୍ସ (Avore EX)କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମୋଟ 3ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ EX1, EX2 ଏବଂ EX2 S ସାମିଲ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟୋରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଥମ 10,000 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହା ପରେ ଗାଡିର ଦାମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ EX2ର ଦାମ୍ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ EX2 Sର ମୂଲ୍ୟ 1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ୍:
ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂଆ ଆଭୋର୍ ଇଏକ୍ସ କାର୍କୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ନେକେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବାଇକ୍ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ସ ରହିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ଥାନରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟର୍କୁ ପଛ ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମରେ ଲଗାଯାଇଛି । ପଛ ଚକାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବେଲ୍ଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା । EX1 ମଡେଲ୍ରେ 3.24 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 160 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ସେହିପରି EX2 ଏବଂ EX2 S ମଡେଲ୍ରେ 5 kWhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଯଥାକ୍ରମେ 255 କିଲୋମିଟର୍ ଏବଂ 260 କିଲୋମିଟର୍ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
ପରଫରମାନ୍ସ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ:
ଦମଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ EX1 ଏବଂ EX2 ମଡେଲ୍ରେ 7.5 kW ର ମୋଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 100 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାତ୍ର 3.2 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର୍ ବେଗ ଧରିପାରେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ EX2 Sରେ 10.5 kW ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ମାତ୍ର 2.8 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର୍ ସ୍ପିଡ୍ ଧରିବା ସହ 114 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମଡେଲ୍ରେ 250 Nmର ହ୍ୱିଲ୍ ଟର୍କ ମିଳିବ । ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିଲେ, EX2 ଏବଂ EX2 S ସହିତ 1500Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର୍ ମିଳୁଛି ଯାହା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ 20 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଠି EX1ରେ 5A ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଜର୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
AI ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଡେଲିଭରୀ ବିବରଣୀ:
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ସମସ୍ତ 3 ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ରେ ଆଗ ଏବଂ ପଛରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ କମ୍ବି-ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ରହିଛି । ଗାଡିରେ 7 ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ EX2 Sରେ TFT ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଇନେବଲ୍ଡ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିପିଏସ୍ (GPS), 4G ସିମ୍, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ ସପୋର୍ଟ ଭଳି ଆଧୁନିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡେଲିଭରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ନିଜର ଡିଲରସିପ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବ ।