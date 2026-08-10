ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ 4ଟି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ
ଅମାବାସ୍ୟା (New Moon) ଥିବାରୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 100ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଲ୍କା ଖସୁଥିବାର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
Published : August 10, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଘଟିଥାଏ । କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ଆମକୁ ଟେଲିସ୍କୋପ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏ ବର୍ଷ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ସେମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଖଗୋଳୀୟ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ । ଏହି ଦିନ ଆକାଶରେ 4ଟି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଘଟଣା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି 4 ଘଟଣା ଏକା ସଙ୍ଗେ ଘଟିବା ବେସ୍ କୌତୁହଳ ଅଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଜାଣିବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ।
ପ୍ରଥମ ଘଟଣା: 6ଟି ଗ୍ରହର ମିଳନ (Planetary Pared)
On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.— NASA (@NASA) August 5, 2026
Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.
Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7
ଅଗଷ୍ଟ 12 ଭୋର୍ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ 6ଟି ଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ସାଧରଣତଃ ପ୍ଲାନେଟେରୀ ପରେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ହେଲା- ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ । ପାଗ ସଫା ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ, କିନ୍ତୁ ୟୁରାନସ୍ ଓ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ବାଇନୋକୁଲାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା: ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ
ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ (Total Solar Eclipse) ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ । ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରୁଷିଆର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ । ତେବେ ନିରାଶାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଭାରତରୁ ଏହି ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା 12 ଅଗଷ୍ଟ ରାତ୍ରି ପାଖାପାଖି 9:45ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରାତ୍ର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ପରାଗ ଦେଖିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୋଲାର ଗ୍ଲାସ୍ (Solar Eclipse Glasses) ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାସା କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ତୃତୀୟ ଘଟଣା: ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର 'ଅମାବାସ୍ୟା' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପାର୍ଶ୍ଵ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରାତିର ଆକାଶ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଳା ଦେଖାଯାଏ ।
ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା: ପର୍ସିଡ୍ ଉଲ୍କାପାତ (Perseid Meteor Shower)
ରାତିରେ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଡ୍ରାମା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପର୍ସିଡ୍ ଉଲ୍କାପାତ (Perseid meteor shower) ତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଅମାବାସ୍ୟା (New Moon) ଥିବାରୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 100 ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଲ୍କା ଖସୁଥିବାର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
ବିବିସି ସ୍କାଏ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସଠିକ ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ 12,13, ଏବଂ 14 ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟୋ ପୂର୍ବରୁ । ଏପରି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ, 2045ରେ ପୁନର୍ବାର ଘଟିବ । ଏପରି କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ।