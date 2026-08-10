ETV Bharat / technology

ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ 4ଟି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ

ଅମାବାସ୍ୟା (New Moon) ଥିବାରୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 100ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଲ୍କା ଖସୁଥିବାର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

6 planets along with the Sun will be visible in one day on August 12.
ଏହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଘଟିଥାଏ । କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ଆମକୁ ଟେଲିସ୍କୋପ ବା ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାର୍ଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏ ବର୍ଷ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ସେମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଖଗୋଳୀୟ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ । ଏହି ଦିନ ଆକାଶରେ 4ଟି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଘଟଣା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି 4 ଘଟଣା ଏକା ସଙ୍ଗେ ଘଟିବା ବେସ୍ କୌତୁହଳ ଅଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଜାଣିବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ।

ପ୍ରଥମ ଘଟଣା: 6ଟି ଗ୍ରହର ମିଳନ (Planetary Pared)

ଅଗଷ୍ଟ 12 ଭୋର୍ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ 6ଟି ଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ସାଧରଣତଃ ପ୍ଲାନେଟେରୀ ପରେଡ୍‌ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ହେଲା- ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ । ପାଗ ସଫା ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ, କିନ୍ତୁ ୟୁରାନସ୍ ଓ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ବାଇନୋକୁଲାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା: ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ

ଏହି ଦିନ ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ (Total Solar Eclipse) ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ । ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରୁଷିଆର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ । ତେବେ ନିରାଶାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଭାରତରୁ ଏହି ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା 12 ଅଗଷ୍ଟ ରାତ୍ରି ପାଖାପାଖି 9:45ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରାତ୍ର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ପରାଗ ଦେଖିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୋଲାର ଗ୍ଲାସ୍ (Solar Eclipse Glasses) ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାସା କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

ତୃତୀୟ ଘଟଣା: ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର 'ଅମାବାସ୍ୟା' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପାର୍ଶ୍ଵ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରାତିର ଆକାଶ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଳା ଦେଖାଯାଏ ।

ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା: ପର୍ସିଡ୍ ଉଲ୍କାପାତ (Perseid Meteor Shower)

ରାତିରେ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଡ୍ରାମା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପର୍ସିଡ୍ ଉଲ୍କାପାତ (Perseid meteor shower) ତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଅମାବାସ୍ୟା (New Moon) ଥିବାରୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 100 ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଲ୍କା ଖସୁଥିବାର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

ବିବିସି ସ୍କାଏ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସଠିକ ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ 12,13, ଏବଂ 14 ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୟୋ ପୂର୍ବରୁ । ଏପରି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ, 2045ରେ ପୁନର୍ବାର ଘଟିବ । ଏପରି କାରଣରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଜେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିବ OpenAIର ନୂଆ ରୋବୋଟ୍: ଭୟଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ କମ୍ପାନୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମାଗିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆସୁଛି ମେଟାର ନୂଆ ନିୟମ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 2026 Ducati Monster, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

SOLAR ECLIPSE 2026
AUGUST 12 ASTRONOMICAL EVENTS
PERSEID METEOR SHOWER
ଅଗଷ୍ଟ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ
AUGUST 12 2026 ASTRONOMICAL EVENTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.