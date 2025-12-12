ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା Ather Rizta, 2 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି
Ather Energyର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Ather Rizta ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ବିକି ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ।
Published : December 12, 2025 at 2:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Ather Energyର ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟର Ather Rizta ନିଜର ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ପରିବାର କୈନ୍ଦ୍ରୀକ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କୁଟର ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସ୍କୁଟରର ବିକ୍ରି କମ୍ପାନୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କମ୍ପାନୀକୁ ମାସିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି କରିବା ମାମଲାରେ ଟପ୍ 3ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ।
ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼:
Ather Rizta ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଏକ ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଟି କମ୍ପାନୀ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ପାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍କୁଟି କମ୍ପାନୀର 70 ପ୍ରତିଶତ ବିକ୍ରିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଚର୍ସ:
Ather Rizta ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ Ather 450s ସ୍ପୋର୍ଟି, ଉଚ୍ଚମାନ ଯୁକ୍ତ ଓ ବହୁ ଫଚର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଟର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆଥର କମ୍ପାନୀ ଯେବେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟି Ather Rizta ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ସ୍କୁଟରରେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ ସଠିକ ଦାମରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଯାହା ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା ।
Ather Rizta ଭାରିଆଣ୍ଟସ୍:
Ather Riztaର 2ଟି ଅଲଗା ଭାରିଆଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି । ଏହା S ଏବଂ Z ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଅଲଗା ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2.9kWh(Claimed 123km ଓ IDC Range) ଓ 3.7kWh (Claimed 159km ଓ IDC Range) । ଏହି ସ୍କୁଟରର ଏକ୍ସ ସୋ ରୁମ୍ ଦାମ୍ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
Ather Rizta ଏବେ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରିର 70 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ବିକ୍ରି ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ମାର୍କେଟ ଶେୟାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ବାହନ ଡ଼ାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସାରା ଭାରତରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର ବିକ୍ରି କରିଥିବାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପାର କରିସାରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ