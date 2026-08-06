ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Ather Konarc, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍
ଆଥର ଏନର୍ଜି (Ather Energy) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର Ather Konarc ଆସନ୍ତା 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : August 6, 2026 at 3:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆଥର ଏନର୍ଜି (Ather Energy) ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଝଲକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆଥର ଏନର୍ଜିର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ସିଇଓ (CEO) ତରୁଣ ମେହେଟ୍ଟା ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଏହାର ନାମକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଗାମୀ ମାସ୍-ମାର୍କେଟ୍ ସ୍କୁଟରର ନାମ Ather Konarc ରଖିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଜର ବାର୍ଷିକ 'Ather Community Day' ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍କୁଟରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆଣିବ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର:
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜରରେ ସ୍କୁଟରର ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ U-Shape ବିଶିଷ୍ଟ LED DRLs ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ପଛ ଚକରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଦମଦାର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଫୋର୍କ ସସପେନସନ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ସ୍କୁଟରର ସମ୍ମୁଖ ଟାୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ 90/90 ସେକସନ ଏବଂ ବଡ଼ 14-Inch ସାଇଜ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 12-Inchର ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ 7-Inchର TFT ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ସାମିଲ ରହିବ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ EL01 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଥରର ଏହି ଆଗାମୀ ମଡେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ EL ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏହି ବିଶେଷ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡି ଷ୍ଟାଇଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏପରି ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 2 kWh ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହଜରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟର ସ୍କୁଟର ବଜାରକୁ ଆଣିପାରିବ । ଏହି Ather EL01ର କନସେପ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଏହାର ଓଭରାଲ୍ ଡିଜାଇନକୁ ବହୁତ ସ୍ଲୀକ୍ ଏବଂ ସରଳ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମୁଥ୍ ବଡି ପ୍ୟାନେଲ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ଲୋରବୋର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିସହ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଲମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦାମ୍ ଏବଂ ବଜେଟ୍:
ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ Ather EL-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନୂଆ କୋଣାର୍କ ସ୍କୁଟରଟି କମ୍ପାନୀର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଡେଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରେ । ମାସ୍-ମାର୍କେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଓଲା ଏବଂ ଟିଭିଏସ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଇ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଥର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।