Google Pay ରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫିଚର୍: ଏବେ ହିସାବ ରଖିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ Gemini Spark
ଗୁଗୁଲ୍ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଦେବ ।
Published : July 30, 2026 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Google India) ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ 'ଆସ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ' (Ask Google Pay)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଜେମିନି (Gemini) ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନୂତନ କନଭରସେସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ସେବା, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ଏକ ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଟେ । ୟୁଜର୍ସ ଏହା ସହ ଚାଟ୍ କରି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଟିପ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଖୋଜିବା ଭଳି ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଏସଆଇପି (SIP), କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ଶବ୍ଦଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝାଇପାରିବ । ଗୁଗୁଲ୍ ପେ’ରେ ଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଡାଟା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ଭାରତର 10ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଫିଚର୍ରେ ୟୁଜର୍ସ ଟେକ୍ସଟ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ।
ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ (Google Pay Flex SBI Card):
ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର 'ଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଇ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ' (Flex by Google Pay) କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI Card) ସହ ସହଭାଗିତା କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଫଳରେ ନୂଆ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିସା (VISA) ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Axis Bank) ସହ ମିଶି ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହା ରୁପେ (RuPay) ନେଟୱାର୍କରେ ଥିଲା । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ଫି’ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ ଅଟେ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାନ୍ (Google AI Plus plan) ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଏବଂ ଦେଶରେ ପିକ୍ସେଲ୍ (Pixel) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ।
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ (Gemini Spark):
Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.— Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026
Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO
ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ନିଜର 24/7 କାମ କରୁଥିବା ପର୍ସନାଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ' କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଗତ ମେ ମାସରେ ଗୁଗୁଲ୍ I/O 2026 ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଅଲଟ୍ରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଅଲଟ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଜେମିନି 3.5 ଫ୍ଲାସ୍ (Gemini 3.5 Flash) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଡିଜିଟାଲ୍ କାମ ଗୁଡିକୁ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୁପଚାପ୍ ନିଜର କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ କାମ କରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଜଟିଳ ସେଟଅପ୍ରେ ଜିମେଲ୍ (Gmail), ଡକ୍ସ (Docs) ଏବଂ ସିଟ୍ସ (Sheets) ଭଳି ଗୁଗୁଲ୍ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଟୁଲ୍ ଗୁଡିକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସ୍ପାର୍କକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ଇମେଲ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏହା ତାହାକୁ ଖୋଜି ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇଟିନେରାରୀ ବା ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।