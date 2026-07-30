ETV Bharat / technology

Google Pay ରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫିଚର୍: ଏବେ ହିସାବ ରଖିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ Gemini Spark

ଗୁଗୁଲ୍ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇଦେବ ।

Google's 24/7 AI agent is now available to Google AI Pro and Ultra subscribers in India
ଗୁଗୁଲର 24/7 AI ଏଜେଣ୍ଟ ଏବେ ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲ AI ପ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ((ETV Bharat via Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Google India) ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ 'ଆସ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ' (Ask Google Pay)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଜେମିନି (Gemini) ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନୂତନ କନଭରସେସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ସେବା, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ଏକ ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଟେ । ୟୁଜର୍ସ ଏହା ସହ ଚାଟ୍ କରି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଟିପ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଖୋଜିବା ଭଳି ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଏସଆଇପି (SIP), କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ଶବ୍ଦଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝାଇପାରିବ । ଗୁଗୁଲ୍ ପେ’ରେ ଥିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଡାଟା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ଭାରତର 10ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଫିଚର୍‌ରେ ୟୁଜର୍ସ ଟେକ୍ସଟ୍ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ।

ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ (Google Pay Flex SBI Card):

Google has partnered with SBI Card to launch the Google Pay Flex SBI Card, added Visa network support and introduced new AI Plus and Pixel benefits for cardholders
ଗୁଗୁଲ୍ SBI କାର୍ଡ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ Google Pay Flex SBI କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଭିସା ନେଟୱାର୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଡିଛି ଏବଂ କାର୍ଡଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ AI ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ Pixel ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। (Image Credit: Google)

ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର 'ଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଇ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ' (Flex by Google Pay) କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI Card) ସହ ସହଭାଗିତା କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଫଳରେ ନୂଆ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏସବିଆଇ କାର୍ଡ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିସା (VISA) ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Axis Bank) ସହ ମିଶି ନିଜର ପ୍ରଥମ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହା ରୁପେ (RuPay) ନେଟୱାର୍କରେ ଥିଲା । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ଫି’ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ ଅଟେ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାନ୍ (Google AI Plus plan) ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଏବଂ ଦେଶରେ ପିକ୍ସେଲ୍ (Pixel) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ।

Google has introduced a Gemini-powered conversational assistant that helps users analyse spending, understand financial concepts and receive personalised money management suggestions
ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ ଜେମିନି-ଚାଳିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ, ଆର୍ଥିକ ଧାରଣା ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା ପରାମର୍ଶ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। (Image Credit: Google)

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ (Gemini Spark):

ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ସହିତ ଗୁଗୁଲ୍ ନିଜର 24/7 କାମ କରୁଥିବା ପର୍ସନାଲ୍ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ 'ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ' କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଗତ ମେ ମାସରେ ଗୁଗୁଲ୍ I/O 2026 ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଆମେରିକାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଅଲଟ୍ରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଅଲଟ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଜେମିନି 3.5 ଫ୍ଲାସ୍ (Gemini 3.5 Flash) ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଡିଜିଟାଲ୍ କାମ ଗୁଡିକୁ ଆପେ ଆପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚୁପଚାପ୍ ନିଜର କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ କାମ କରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଜଟିଳ ସେଟଅପ୍‌ରେ ଜିମେଲ୍ (Gmail), ଡକ୍ସ (Docs) ଏବଂ ସିଟ୍ସ (Sheets) ଭଳି ଗୁଗୁଲ୍ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଟୁଲ୍ ଗୁଡିକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସ୍ପାର୍କକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ଇମେଲ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏହା ତାହାକୁ ଖୋଜି ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଟ୍‌ରେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇଟିନେରାରୀ ବା ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା Tata Punch EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ

ପିନହୋଲରୁ ଏଆଇ (AI) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ

ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ବି କାମ କରିବ Googleର ଏହି ନୂଆ AI: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ?

ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ Honda CB500ର ବୁକିଂ: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ 501cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍

TAGGED:

GEMINI SPARK
GOOGLE PAY SBI CARD
AI FEATURES IN GPAY
ଆସ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ
ASK GOOGLE PAY INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.