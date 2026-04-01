ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ! ଜହ୍ନ ରାଇଜକୁ ଉଡ଼ିବ Artemis II! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
Published : April 1, 2026 at 3:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 1972 ମସିହାରେ ଆପୋଲୋ 17 ପରେ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:24 EDT କିମ୍ବା 2 ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରେ ସକାଳ 3:54ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଶନ୍ ଶେଷରେ ସପ୍ତାହର ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ନାସା ୱେବସାଇଟ୍ (nasa.gov/trackartemis)ରେ ଉପଲବ୍ଧ କିମ୍ବା ନାସାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଟେମିସ୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (AROW) ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନାସା ପୃଥିବୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରିୟଲ ଟାଇମ୍ରେ ମହାକାଶ ମିଶନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ।
ଏହି ମିଶନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍ (SLS) ରକେଟ୍ ଏବଂ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ 10 ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବ । ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଆର୍ଟେମିସ୍ II ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଏବଂ "ମୁକ୍ତ-ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ" ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନେବ ।
ମହାକାଶୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି, ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହା ମହାକାଶଚାରୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ଓ କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ । ତା'ପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ କାଲିଫର୍ନିଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ ସ୍ପାଲ୍ସଡାଉନ୍ ସ୍ଥାନକୁ ପାରାଚୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଓହ୍ଲାଇବେ ।
ଆର୍ଟେମିସ୍ IIର ମୁଖ୍ୟ ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଆର୍ଟେମିସ୍ IIର ମୁଖ୍ୟ ବିମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେଫ୍ ରାଡିଗାନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମଣିଷ ସେତେ ଦୂର ମହାକାଶକୁ ଯାଇନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ମିଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ 5,000 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ (ପ୍ରାୟ 9,200 କିଲୋମିଟର) ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ ।
ଆର୍ଟେମିସ୍ II କ୍ରୁରେ ନାସାର ରିଡ୍ ୱିଜମ୍ୟାନ୍ (କମାଣ୍ଡର), ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋଭର (ପାଇଲଟ୍), ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କଚ୍ (ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ), କାନାଡିଆନ୍ ମହାକାଶଚାରୀ ଜେରେମି ହାନସେନ୍ (ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ) ଭଳି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ମିଶନ୍ ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ମାନବହୀନ ଆର୍ଟେମିସ୍ Iର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନବ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ।
ମିଶନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂତନ ମିଶନ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକେଟ୍ ଏବଂ ମହାକାଶଯାନ ସମେତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ଗଭୀର ମହାକାଶ ମିଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ମିଶନ ମହାକାଶ କିପରି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଅର୍ଗାନଏଡ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଟିସୁ ନମୁନା ଚାଷ କରିବେ ।
ସୂଚନା ଥାଉକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆର୍ଟେମିସ୍ III ମିଶନ୍ ପ୍ରଥମ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବ ।