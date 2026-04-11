ଆର୍ଟେମିସ II: ମହାକାଶରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ କାହିଁକି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ?
ଫ୍ଲାଇହ୍ୱିଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଂସପେଶୀକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
Published : April 11, 2026 at 11:37 AM IST
ARTEMIS II , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ଆର୍ଟମିସ୍-II ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 5:37 ମିନିଟ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ) ସଫଳ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ନଥିଲା ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ରେର୍କଡ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆର୍କଷଣ କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନାକରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର କାରଣ କଣ ? କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାରଣ ।
ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପଛର କାରଣ:
ମହାକାଶରେ 'ମାଇକ୍ରୋ ଗ୍ରାଭିଟି' ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ । ଏହାକୁ 'ମସଲ୍ ଆଟ୍ରୋଫି' କୁହାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ହଠାତ୍ ଚାପ ନପଡ଼ୁ ।
କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟେମିସ୍ II ର ଚାରିଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ — ରିଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍, ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋଭର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ଏବଂ ଜେରେମି ହାନସେନ—ଏହି ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନାକରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ମେଡିକାଲ୍ ଚେକ୍-ଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ।
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମିଶନ ସମୟରେ, ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଧରି ଏକ ଉନ୍ନତ 'ଫ୍ଲାଇହ୍ୱିଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡିଭାଇସ୍' ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଂସପେଶୀକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଓରିଅନ୍ ଯାନର 'ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍' ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ, ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ୍ ଥାଏ, ତେବେ ମଣିଷ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ । ଏହି ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଆର୍ଟେମିସ୍ III ମିଶନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ପୁଣିଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିବ । ଏହା କେବଳ ଏକ ସାହସିକ ଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ବରଂ ମାନବ ଜାତିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବିଜୟ ଥିଲା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହି ମିଶନ୍ ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41 ଇଡିଟି(Eastern Daylight Time ) ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଓରିଅନର ଝରକାରୁ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଥିବାବେଳେ ପଛପଟେ ବହୁ ଦୂରରେ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ୍ ହୋଇଛି ।