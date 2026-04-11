ସଫଳ ହେଲା ଆର୍ଟେମିସ୍-II ମିଶନ, ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ 4 ମହାକାଶଚାରୀ
Published : April 11, 2026 at 7:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନାସା(NASA)ର ଆର୍ଟେମିସ-II ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏହି ମିଶନରେ ଯାଇଥିବା 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରି ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରfଛନ୍ତି । ଆମେରିକୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, 10 ଏପ୍ରିଲ 2026 ରାତି 8:07 (EDT) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମୟ 11 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ 5:37 ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ମହାକାଶଯାନଟି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ୍ କରିଛି ।
Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.— NASA (@NASA) April 11, 2026
ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବା 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା (Medical Checkup) ପାଇଁ ପଠାଯିବ । ଏହି ସଫଳତା ସହ ମଣିଷର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ।
ପୃଥିବୀର ପୁନଃପ୍ରବେଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା?
ଆର୍ଟେମିସ୍-IIର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା । 4 ଲକ୍ଷ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଶବ୍ଦର 35 ଗୁଣ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଗନାଲ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାରାଚୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲିବାରୁ ମହାକାଶଯାନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ୍ (Splashdown) ସମ୍ଭବ ହେଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜି ନଥିଲା ।
ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାତ୍ରା:
ଏହି ମିଶନ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କମାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍, ପାଇଲଟ୍ ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋଭର ଏବଂ ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ଓ ଜେରେମି ହାନସେନ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଏହି ଯାନ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2,52,756 ମାଇଲ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା ମାନବ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୂରତମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପୋଲୋ-13 ମିଶନ ନାମରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ରହିଥିଲା ।
ସ୍ପ୍ଲାସଡାଉନ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳେ ଓରିଅନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଯାନଟିର ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 5000 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନ୍ହାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ‘ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ’ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା । ପାରାଚୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାନଟି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ନାଭି ଏବଂ ନାସା ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଆଗକୁ କ’ଣ ରହିଛି ମିଶନ:
ଆର୍ଟେମିସ୍-IIର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ନାସାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ‘ଆର୍ଟେମିସ୍-III’, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଅଣ-ଶ୍ୱେତକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିବେ । ଏହି ସଫଳତା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଣିଷର ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: