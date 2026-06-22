ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Aprilia Tuono 457ର ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ଲଞ୍ଚ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ
ଆପ୍ରିଲିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Aprilia Tuono 457ର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : June 22, 2026 at 2:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ରିଲିଆ ଇଣ୍ଡିଆ (Aprilia India) ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ଦମଦାର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Aprilia Tuono 457ର ନୂଆ 2026 ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ (2026 Special Edition)କୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଇକ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ 3.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା କିଛି ବଛାବଛି ଆପ୍ରିଲିଆ ଶୋରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ର ପ୍ରି-ବୁକିଂ (Pre-booking) ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କଲର ଅପ୍ସନ:
କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେକାନିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲକୁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ ଭାବରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିଛି । ଏହାର ଲୁକ୍କୁ ଅଧିକ ଫ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର ଅପ୍ସନ ଦେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ମାମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ (Mamba Black) ଏବଂ ପ୍ୟୁମା ଗ୍ରେ (Puma Gray) । ଏହି ଦୁଇଟି କଲର ଅପ୍ସନ 2006 Tuono 1000R ମଡେଲରୁ ହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଫାଇଟର୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ବାଇକ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନର ବ୍ୟବହାର (Daily use) ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡିଂ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ରାଇଡର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ ନକରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ପୋଜିସନରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ରାଇଡର ସିଟ୍, ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ବ୍ରେକ୍ ଲିଭର ଏବଂ ସସପେନସନ ଜ୍ୟୋମେଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର ଯୋଗୁଁ ରାଇଡର ସହଜରେ ସିଧା ବସି ବାଇକ୍ ଚଲାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କାନ୍ଧ ଏବଂ କଦଳୀ ଉପରେ ଚାପ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଟି ରାଇଡିଂ ଅତି ସହଜ ହେବ ।
ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସେଟଅପ୍:
ଭାରତୀୟ ସଡ଼କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ସସପେନସନ ସେଟଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି କି ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ବାଟରେ ଥିବା ଖାଲଖମା କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବନାହିଁ । ବାଇକ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 457ccର ପାରାଲଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ (Parallel-twin engine) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ 47.6 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 43.5 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ହାଲୁକା ଆଲୁମିନିୟମ ଚେସିସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ ଫିଚର୍ସ:
ବେଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ରାଇଡ୍-ବାଇ-ୱାୟାର ଥ୍ରୋଟଲ, ମଲ୍ଟି-ଲେଭଲ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ-ଡାଇଗ୍ନୋସିସ ଫଙ୍କସନ ଥିବା ଏକ ଆଧୁନିକ TFT ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 3ଟି ଲେଭଲରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ ଥିବା ପ୍ରିମିୟମ LED ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକ ଇମ୍ମୋବିଲାଇଜର (Immobilizer)କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।