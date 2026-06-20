ମିଲିଟାରୀ ଲୁକ୍ରେ ଆସିଲା Aprilia SR 125 ଓ SR 175 ର 'Tribute Edition', ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
ଏପ୍ରିଲିଆ ନିଜର ଦୁଇଟି ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍କୁଟରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନୂଆ ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରୀନ୍ ବେସ୍ କଲର ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
Published : June 20, 2026 at 11:30 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏପ୍ରିଲିଆ (Aprilia India) ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ପୋର୍ଟି ସ୍କୁଟର Aprilia SR 125 ଏବଂ Aprilia SR 175ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'Tribute Edition' ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ମିଲିଟାରୀ ଲୁକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ସେନାର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନରେ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାଟ୍-ଫିନିଶ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ରୀନ୍' ବେସ୍ କଲର ଏବଂ କ୍ୟାମୋଫ୍ଲାଜ୍ ଲିଭରି ବ୍ୟହବାର କରିଛି । ସ୍କୁଟରର ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକକୁ ଆହୁରି ଦମଦାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଆପ୍ରନ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ହଳଦିଆ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟୀ ଦିଆଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର 14-ଇଞ୍ଚର ଚକଗୁଡ଼ିକ (Wheels) ଉପରେ ରେଡ୍ କଲରର ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଉଭୟ SR 125 ଏବଂ SR 175 ମଡେଲକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ।
Aprilia Tribute Editionର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଏହି ଟ୍ରାଇବୁଟ୍ ଏଡିସନର ଲୁକ୍ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । Aprilia SR 125ରେ ପୂର୍ବଭଳି 124ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳୁଛି, ଯାହା 10.6hp ପାୱାର ଏବଂ 10.4Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Aprilia SR 175ରେ 174ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହା 13.2hpର ଦମଦାର୍ ପାୱାର ଏବଂ 14.1Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରି ରାସ୍ତାରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ।
Aprilia Tribute Editionର ମୂଲ୍ୟ:
ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ, Aprilia SR 125 ଟ୍ରାଇବୁଟ୍ ଏଡିସନ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ସେହିପରି, Aprilia SR 175 ଟ୍ରାଇବୁଟ୍ ଏଡିସନର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଟେ । ସେନାର ଲୁକକୁ ଭଲପାଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଦେଶସାରା ଥିବା ଏପ୍ରିଲିଆ ଡିଲରସିପ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଟରର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ।