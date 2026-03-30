ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା iPhone 18 ସମେତ 15ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ଆପଲ୍‌

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ 2026ରେ 15ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଯେଉଁଥିରେ iPhone, Mac, iPad ଏବଂ Smart Home ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆପଲ୍‌ର ଅପକମିଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଚ (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 12:53 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍(Apple) ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି । ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । କୁହାଯାଉଛି, ଆପଲ୍ 2026ରେ 15ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ iPhone, Mac, iPad ଏବଂ Smart Home ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆପଲ୍‌ର ଆଗାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ:

Smartphone:

  • iPhone 18 Pro: MacRumors ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ A20 Pro ଚିପ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ । କ୍ୟାମେରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଟନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯିବ । ଏକ ନୂତନ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରେ । କ୍ୟାମେରାରେ ଭେରିଏବଲ୍ ଆପେର୍ଚର ଭଳି ଫିଚର୍‌ ରହିପାରେ, ଯାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ସାଟେଲାଇଟ୍-ଆଧାରିତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । Apple ଏହାର ନିଜସ୍ୱ C2 5G ମୋଡେମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ।
  • ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍: ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌ରେ 7.7 ଇଞ୍ଚ ଭିତର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 5.3 ଇଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ରିଜ୍ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଲ୍‌ ଫେସ୍ ଆଇଡିକୁ ଟଚ୍ ଆଇଡି ପାୱାର ବଟନ୍ ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରେ । iOS 27 କୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯିବ ।

Apple Watches:

  • ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ 12: ଏହି ଆଗାମୀ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ ଚିପ୍ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଯଦିଓ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ନାହିଁ । ଟଚ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
  • ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା 4: ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଚିପ୍ ଏବଂ ଟଚ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ।

iPad:

  • ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ 12: ଏହା A16 ଚିପ୍ ରୁ A18 କିମ୍ବା A19 ଚିପ୍‌କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଆଗାମୀ ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ 12ରେ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
  • ଆଇପ୍ୟାଡ୍‌ mini: ଏହା A17 Pro ରୁ A19 Pro କିମ୍ବା A20 Pro ଚିପ୍‌କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ OLED ଡିସପ୍ଲେ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବେସଡ୍ ସ୍ପିକର ଏବଂ ୱାଟର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ।

Macbook:

  • ମ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ: ଏଥିରେ M5 ମ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ M5 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଚିପ୍ସ ରହିପାରେ, ଯାହା ପର୍‌ଫମାନ୍ସକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବଲ୍‌ରେ ପହଁଚାଇବ ।
  • ମ୍ୟାକ୍ ମିନି: ଏଥିରେ M5 ଏବଂ M5 Pro ଚିପ୍ସ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
  • iMac: M5 ଚିପ୍ ସହିତ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇପାରେ ।
  • MacBook Pro (OLED): ଏହା Apple ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ OLED ଡିସପ୍ଲେ, ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଲିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇପାରେ । M6 Pro ଏବଂ M6 Max ଚିପ୍ସ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ।

Home Device:

  • ଆପଲ୍ ଟିଭି: ଏଥିରେ Wi-Fi 7 ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ A17 Pro ଚିପ୍ ଏବଂ N1 ଚିପ୍ ରହିପାରେ ।
  • ହୋମପଡ୍ ମିନି: ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଶବ୍ଦ, ନୂତନ ଚିପ୍ ଏବଂ ୱାଇ-ଫାଇ 7 ସମର୍ଥନ ସହିତ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଥାଇପାରେ ।
  • ହୋମପଡ୍: ଏହି ମଡେଲ୍‌ଟି ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସିରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
  • ହୋମ୍ ହବ୍: ଏହା ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁଥିରେ 6 ରୁ 7 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଏକ A18 ଚିପ୍ ରହିବ । ଏହାକୁ କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଟେବୁଲରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ।
  • ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା/ସେନ୍ସର: ଆପଲ୍ ନିଜର ହୋମକିଟ୍ ସକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷା ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।
  • ଫେସ୍ ଆଇଡି ଡୋରବେଲ୍: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋରବେଲ୍ ଫେସ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଲକ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ।

