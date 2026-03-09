ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ଆପଲର ଅଲଟ୍ରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଭାଇସ୍
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଏ ବର୍ଷ 3ଟି ଅଲଟ୍ରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଭାଇସ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି
Published : March 9, 2026 at 3:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରଥିଲା । ଯେଉଁଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ, ମ୍ୟାକବୁକ୍ ନିଓ ଏବଂ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର । କିଛି ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ଖବର ଅନୁସାରେ ଆପଲ୍ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଅଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଏ ବର୍ଷ 3ଟି ଅଲଟ୍ରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଭାଇସ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3ଟି ଡିଭାଇସ୍ କଣ କଣ ହୋଇପାରେ ।
କଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି ?
- ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍
ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଲର ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ । ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏହାର ନୂତନ ଟେକନିକ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଇଫୋନ୍ ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ସେନ୍ସର ଭଳି ନୂତନ ଟେକନିକ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,000 ଡଲାର ହୋଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ୍ ଏହି ଡିଭାଇସକୁ "ଅଲ୍ଟ୍ରା" ବୋଲି ଡାକିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଫୋଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ ଭଳି ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
2. Next-Gen AirPods
ଆପଲ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନ ଏୟାରପଡ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ନୂଆ ଏୟାରପଡ୍ସ SIRIକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା IR କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏୟାରପଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏୟାରପଡ୍ସ ପ୍ରୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଆପଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଓଭର-ଇଅର ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏୟାରପଡ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ମଡେଲର ନାମ ଏୟାରପଡ୍ସ ଅଲଟ୍ରା ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶାକରାଯାଉଛି ।
3. OLED ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ
ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିସପ୍ଲେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋରେ ଟଚ୍ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ OLED ଡିସପ୍ଲେ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି କମ୍ପାନୀ । ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏବେ ଟଚ଼ସ୍କ୍ରିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
OLED ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏକ ନୂତନ ଡାଇନାମିକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନର M5 Pro ଏବଂ M5 Max ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ପରଫମାନ୍ସ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ iPhone X ଏବଂ iPad Proରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ OLED ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପରି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦିଓ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତେବେ ନୂତନ ଡିଭାଇସର ନାମ "MacBook Ultra" ନାମ ଦିଆଯାଇପାରେ । M5 Max ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ 3,99,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
