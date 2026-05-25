ଲିକ୍ ହେଲା ଆପଲ୍ର ନୂଆ Gen AI ୱେବସାଇଟ୍, ବଦଳିବ କି Apple Intelligenceର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ?
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 'apple.ai' ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : May 25, 2026 at 8:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଓପନଏଆଇ (OpenAI) ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ (Apple) ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜିଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ବାର୍ଷିକ ଡେଭଲପର କନଫରେନ୍ସ WWDC 2026 ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଲ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ (Gen AI) ୱେବସାଇଟ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । 'apple.ai' ଡୋମେନ୍ ନାମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ପରେ ଟେକ୍ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ 'Apple Intelligence' ସେବାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଆରୋନ୍ ପେରିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନୂଆ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" ର ଏରର୍ ମେସେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏରର୍ ମେସେଜ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବା ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା "DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN" ଏରର୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ । 'AppleInsider' ର ଏକ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟିଯାକ ଏରର୍ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ସବ୍ଡୋମେନ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନଥାଏ ତେବେ DNS ଏରର୍ ଆସିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ "Timed Out" ଏରର୍ ଆସିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସବ୍ଡୋମେନ୍ ସଫଳତାର ସହ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛି, କେବଳ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସର୍ଭର ସାଇଡ୍ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିନାହିଁ।
କଣ ରହିଛି 'apple.ai' ଲିକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ରହସ୍ୟ?
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 'apple.ai' ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଙ୍କ୍କୁ ଓପନ୍ କଲେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେଜ୍ (apple.com)କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର .ai ଡୋମେନ୍କୁ ଆପଲ୍ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ବୁକ୍ ଭିତରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Apple Intelligenceର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବଦଳିବ କି?
ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଲ୍ ନିଜର 'Apple Intelligence' ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ 'Apple AI' କିମ୍ବା ଏକ ସରଳ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ସାମସଙ୍ଗ୍ ନିଜର ଏଆଇ ସେବାକୁ 'Galaxy AI' ନାମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଗଲ ନିଜର 'Gemini'କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନରେ ସହଜରେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ 'apple.ai' ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆପଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ତାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
WWDC ଇଭେଣ୍ଟ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ଖୁଲାସା:
ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା WWDC 2026 ଇଭେଣ୍ଟ୍ରେ ଗୁଗଲ୍ ଏବଂ ଓପନଏଆଇ ସହିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ iOS 20ର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ଟୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଲ୍ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରେ । ଏହି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବଡ଼ ଲଞ୍ଚିଂର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍, ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସିରି ଏବଂ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କୋଡିଂ ଟୁଲ୍ସର ସେବା ଜାରି କରିବ ।