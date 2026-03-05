ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ କମ୍ପାନୀର MacBook Pro 2026, ମିଳିବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର

MacBook Pro 2026ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ GPU କୋରରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ AI ପ୍ରୋସେସର୍, Neural Accelerator ଅଛି, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ଜେନେରେଶନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବ ।

The MacBook Pro (2026) will be available from March 11, 2026
MacBook Pro (2026) 11 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ (Apple)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 1:34 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ ନିଜ MacBook Proକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିଛି । MacBook Pro 2026କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ । ଏହା ଏବେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ , ଯଥା 14 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଓ 16 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଯାହା M5 ପ୍ରୋ ଏବଂ M5 ମ୍ୟାକ୍ସ ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । M5 Pro ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ନୂଆ MacBook Pro ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର RAM ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ନୂଆ ଲାପଟପରେ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ, 36GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ରାମ୍ ଏବଂ 2TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 12MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାମେରା, 100Wh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 96W ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ macOS ଏବଂ ଆପଲ୍‌ ଇଣ୍ଟିଲେଜେନ୍ସରେ ଚାଲିଥାଏ ।

MacBook Pro 2026ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

14 ଇଞ୍ଚର MacBook Pro 2026ର ଉଇଡଥ୍, ଡେପଥ୍ ଓ ଥିକନେସ ଯଥାକ୍ରମେ 312.6mm, 221.2mm ଓ 15mm ଅଟେ । M5 Proର ଓଜନ 1.60 kg ରହିଥିବା ବେଳେ M5 Maxର ଓଜନ 1.62 kg ରହିଛି ।

ସେହିପରି 16 ଇଞ୍ଚର MacBook Pro 2026ର ଉଇଡଥ୍, ଡେପଥ୍ ଓ ଥିକନେସ ଯଥାକ୍ରମେ 355.7mm, 248.1mm ଓ 16.8mm ଅଟେ । M5 Pro ମଡେଲର ଓଜନ 2.14 kg ରହିଥିବା ବେଳେ M5 Max ମଡେଲର ଓଜନ 2.15 kg ରହିଛି ।

ଏହି ଲାପଟପ୍‌ଟି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରେଟିନା XDR ପ୍ରୋମୋସନ ସ୍କ୍ରିନ, ଯାହାର ରିଜ୍ୟୁଲେସନ 3,456 x 2,234 ଅଟେ । ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ 1600 ନିଟସ, 1 ବିଲିୟନ୍ କଲର, P3 ୱାଇଡ କଲର ରେ଼ଞ୍ଜ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏହା ସହିତ 128GB ପଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ SSD ସ୍ପେସ୍‌ 8TB ପଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

M5 Pro and M5 Max chipsets
M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପସେଟ୍ (Apple)

ଏହି ଲାପଟପରେ ଆପଲ୍‌ର ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କ ଭ୍ୟୁ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍‌ ୱେବକ୍ୟାମ୍ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍‌ରେ ୱାଇ-ଫାଇ 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6 ଏବଂ ଆପଲ୍‌ର N1 ନେଟୱାର୍କିଂ ଚିପ୍‌ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ SDXC କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍, ଗୋଟିଏ HDMI ପୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ 3.5mm ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି Thunderbolt 5 ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଡିଭାଇସରେ Appleର ବ୍ୟାକଲିଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କି-ବୋର୍ଡ, ଏକ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ ଟଚ୍ ID ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା macOS Tahoeରେ ଚାଲିଥାଏ ।

The M5 Pro and M5 Max chipsets allow users to perform graphic-oriented and resources heavy tasks easily
M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ-ଆଧାରିତ ଏବଂ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। (Apple)

M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପସେଟ୍:

MacBook Pro M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଉଭୟ ପ୍ରୋସେସର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଥିରେ 12ଟି ପରଫରମାନ୍ସ କୋର ସହିତ ଛଅଟି "ସୁପର କୋର" ସହିତ ଏକ ନୂତନ 18-କୋର CPU ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରହିଛି । ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ CPU ପ୍ରୋ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ପାଇଁ ପରଫମାନସକୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।

ଆପଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ M4 ସିରିଜ୍ ଚିପ୍ସ ତୁଳନାରେ, ନୂତନ M5 ପ୍ରୋ ଏବଂ M5 ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରୋସେସରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ (GPU) ଅଛି, ଯାହା 40-କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ସହଜରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ GPU କୋରରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ AI ପ୍ରୋସେସର୍, Neural Accelerator ଅଛି, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ଜେନେରେଶନ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବ । M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରୁଣା M4 ଚିପ୍ସ ତୁଳନାରେ AI-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରି ଗୁଣ ଭଲ କରିପାରିବ । Apple ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ GPU ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, M4 Pro ଏବଂ M4 Max ତୁଳନାରେ ଟ୍ରେସିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍ସ ପାଇଁ 35 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।

MacBook Air 2026ର ଦାମ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା:

M5 Pro ଚିପସେଟ୍ ସହିତ 16-ଇଞ୍ଚ 2026 MacBook Pro ର 24GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 2.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । 36GB RAM + 2TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ M5 Max ପ୍ରୋସେସର୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 4.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଗ୍ରାହକମାନେ 64GB RAM ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

MacBook Pro (2026) ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆଜି, 4 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

