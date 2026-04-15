"ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ ଆପଲ୍ର ବଡ଼ ଝଟକା ! କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରେ Grok AI?"
Published : April 15, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 7:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଇବର ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏଆଇ (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ ଚାଟବୋଟ୍ 'Grok' (ଗ୍ରୋକ୍) କୁ ଆପଲ୍ ନିଜର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରୋକ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିବାଦୀୟ 'ଡିପଫେକ୍' (Deepfake) ଫଟୋ ।
ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି:
ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ xAI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରୋକ୍ ଚାଟବୋଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରୋକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ୟୁଜର୍ସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତିଜନକ ଡିପଫେକ୍ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।
If you ask Grok to generate sexualised images of children, it will tell you categorically that it cannot. Its security protocols do not permit it to commit illegal actions. (And no, I haven’t tried this)— Jules de Barsham- I Stand With Israel🇬🇧🇮🇱🟦 (@DeBarsham) January 9, 2026
ଆପଲ୍ର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ:
ଆପଲ୍ ନିଜର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ନିୟମାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଯଦି କ୍ଷତିକାରକ କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଆମେରିକାର କିଛି ସିନେଟର ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗ୍ରୋକ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆପଲ୍ ଗ୍ରୋକ୍ର ଏକ ଅପଡେଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କଠୋର ମଡେରେସନ୍ (Moderation) ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇପାରେ ।
I have formally written to @vonderleyen, urging the @EU_Commission to act on the AI chatbot Grok on platform X.— Veronika Cifrova Ostrihonova (@VeronikaCifrova) January 8, 2026
Reports show Grok generating sexualised AI images without consent — including of women and minors. That is not innovation. It is digital abuse.
xAI ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ଚାପ ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ xAI ଗ୍ରୋକ୍ରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାଟବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ତିଆରି କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । କେବଳ ପେଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ହିଁ ଏହାର ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରୋକ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅପବ୍ୟବହାର କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ OpenAI ଏବଂ Anthropic ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଆପଲ୍ ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ନାମରେ କାହାର ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବାଜି ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।