ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଲ୍ର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଚେ WWDC 2026, ସାମାନ୍ନାକୁ ଆସିବ iOS 27 ଓ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ Siri, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ରାତି 10:30 PM (IST)ରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାଷଣ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Published : June 8, 2026 at 2:51 PM IST
Apple WWDC 2026: ଟେକ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଆପଲ୍ (Apple)ର ବାର୍ଷିକ ବୃହତ ସମ୍ମିଳନୀ 'ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ' (WWDC 2026) ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚଳିତ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ମେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କୁପର୍ଟିନୋ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'Apple Park' ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପର, ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ଯୋଗଦେବେ । କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ (CEO) ଟିମ୍ କୁକ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘୋଷଣା କରିବେ ।
Google Gemini ପାୱାର୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ Siri ଏବଂ ଆସିବ iOS 27:
All systems glow for a great #WWDC26 next week!— Greg Joswiak (@gregjoz) June 1, 2026
Tune in June 8 at 10 am PT. pic.twitter.com/g6A5v5vWI4
ଆପଲ୍ ଏହି କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆଗାମୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ଏବଂ visionOS 27ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ‘ସିରି’ (Siri), ଯାହାକୁ ଗୁଗଲର ଶକ୍ତିଶାଳୀ Gemini AI ମଡେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ ଚାଟ୍ବୋଟ୍ (Standalone AI Chatbot) ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ Siri ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍କୁ ବୁଝି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଆପ୍କୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆଇଫୋନ୍ର ଡାଇନାମିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (Dynamic Island)ରେ ଏହାର ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
Wallet ଆପ୍ରେ 'Create a Pass' ଓ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ Apple Intelligence ଫିଚର୍ସ:
iOS 27 ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ ପାୱାର୍ ମିଳିବ, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏହିପରି ରହିଛି:
ନୂଆ ଏଆଇ ରାଇଟିଂ ଟୁଲ୍ସ: ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବନାନ ଭୁଲ୍ (Spelling) ଖୋଜିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ତ୍ରୁଟି (Sentence Structure Errors)କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବ ।
Wallet ଆପ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍: ୱାଲେଟ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ 'Create a Pass' ସୁବିଧା ଆସିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଜିମର କାର୍ଡ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍ ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ।
AI ୱାଲପେପର୍ ଓ ଇମେଜ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ: ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରେ ବସି ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟମ୍ ୱାଲପେପର୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର Image Playground ଓ Genmoji ଫିଚର୍ରେ ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ପୁରୁଣା iOS 26 ର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ (Liquid Glass Language) ରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ଶେଷ କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ସମୟ:
ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଇତିହାସରେ ଏହି WWDC 2026 ସମ୍ମିଳନୀଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ (Tim Cook) ଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଶେଷ ଡେଭଲପର କନଫରେନ୍ସ ଅଟେ । ସେ ଆସନ୍ତା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ହାର୍ଡୱେର ଏଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଖ୍ୟ ଜନ୍ ଟେରନସ୍ (John Ternus) ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଟିମ୍ କୁକ୍ ଏହାପରେ ଆପଲ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ରାତି 10:30 PM (IST)ରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାଷଣ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ମେଗା ଶୋ'କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ (apple.com), ଆପଲ୍ ଟିଭି ଆପ୍ (Apple TV App) ଏବଂ ଆପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ Android 16 ଥିବା ନୂଆ Lava Bold N2 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
- ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍
- ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 6ଟି ନୂଆ ଦମଦାର୍ କାର୍, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି Honda ZR-V ଓ Tata Sierra EV
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୟାଲ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ନୂଆ Bullet 650, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ