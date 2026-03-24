WWDC 2026କୁ ତାରିଖ ଘୋଷିତ, ଆପଲ୍ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏହି ବର୍ଷ, ଏହା ଜୁନ୍ 8 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ 12 ରେ ଶେଷ ହେବ ।
Published : March 24, 2026 at 5:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ କରୁଥିବା ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭଲପର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ(WWDC)ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ର ପୋଷ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି । ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି WWDC କଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ।
WWDC କଣ?
ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁପର୍ଟିନୋର ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଯେଉଁଠାରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ନୂତନ ଡିଭାଇସର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ । ଏହି ବର୍ଷ, ଏହା ଜୁନ୍ 8 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ 12 ରେ ଶେଷ ହେବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହେବ, ଏବଂ ଡେଭଲପର୍ସମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହିତ, ଆପଲ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଡିଜାଇନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ।
ଏହି ବର୍ଷ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ?
ଆପଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କୁପର୍ଟିନୋ କମ୍ପାନୀ iOS, iPadOS, macOS, WatchOS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ ଅପଡେଟ୍ ଭର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଆପଲ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଆପଲ୍ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିବ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣଙ୍କୁ କୁପର୍ଟିନୋରେ ଥିବା ଆପଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ପରିଦର୍ଶନ 8 ଜୁନ୍ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେଠାରେ ମୋଟ ତିନି ଦିନ ରହିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୃଷ୍ଠା ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁଠାରେ WWDC ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ୱେବ୍ ଠିକଣା ହେଉଛି - https://developer.apple.com/wwdc26/
ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଆଇରେ ଏହାର ପଗ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଏହା ସହିତ, ସିରିର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସଂସ୍କରଣ, ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।