ଆପଲ୍ WWDC 2026:Siri AI ରୁ iOS 27, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର କ’ଣ ସବୁ ବଦଳିଲା
ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମଡର୍ଣ୍ଣ Siri AI ଏବେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଫିଚର୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Dedicated Application ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
Published : June 9, 2026 at 10:42 AM IST
Apple WWDC 2026: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍(Apple) ତାର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ 'ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ ଡେଭଲପର୍ସ କନଫରେନ୍ସ'(WWDC 2026)କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଆପଲ୍ ପାର୍କ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ(CEO) ଟିମ୍ କୁକ୍ ଆପଲ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଯେପରିକି iOS 27 ଏବଂ macOS Golden Gateର ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲଜେନ୍ସି ଏବଂ ସିରି ଏଆଇ (Siri Ai) ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 12, 2026 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
iOS 27ର ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ:
- ଆପଲ୍ର ନୂଆ iOS 27 ସଫ୍ଟୱେର ପୁରୁଣା iOS 26 ମଡେଲର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପରେ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ଭାବେ ଆସିଛି, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ସ୍ପିଡ୍, ସାର୍ପ ଲେୟାର୍ସ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପେରିନ୍ସି ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।
- Apple Maps ଓ iCloud ଭେରିଏଣ୍ଟ୍: ଆପଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଭିତରେ ଉନ୍ନତ ଆକାଶମାର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ Flyover ଫିଚର୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା iCloud Shared Albums ସେବା ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
- Child Accounts ସୁରକ୍ଷା: ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ନୂତନ Child Accounts ଫିଚର୍, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସର ବୃହତ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ।
- ସପୋର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା: ଏହି ନୂଆ iOS 27 ସଫ୍ଟୱେର୍ ପୁରୁଣା iOS 26 ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇଫୋନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସଦ୍ୟତମ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଣା iPhone 11 ଏବଂ iPhone SE (2nd generation) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡେଭଲପର ବେଟା ଅପଡେଟ୍ ଆଜିଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପବ୍ଲିକ ବେଟା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିବ ଏବଂ ଶେଷ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆ iPhone ମଡେଲ୍ସ ସହିତ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ।
macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27:
ଆପଲ୍ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେପରିକି macOS Golden Gate, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ଏବଂ visionOS 27 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ୟୁଜର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ଓ ତ୍ରୁଟିହୀନ କରିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
ଆପଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଜଣାଇଛି ଯେ, ପୂର୍ବର macOS Tahoe ହିଁ ଶେଷ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଥିଲା ଯିଏ ପ୍ରେ-ଆପଲ୍ ସିଲିକନ୍ Intel-powered ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି Intel ପ୍ରୋସେସର୍ ଥିବା ପୁରୁଣା Mac କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନୂଆ macOS Golden Gate ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ।
ନୂଆ iPadOS 27 ସଫ୍ଟୱେର୍ କେବଳ iPad mini (A17 Pro) ଏବଂ M1 ଚିପ୍ ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋସେସର୍ ଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ମଡେଲ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିବ । ସେହିପରି watchOS 27 ସଫ୍ଟୱେର୍ କେବଳ Watch Ultra 2, Ultra 3, Watch Series 10, Series 11 ଏବଂ Watch SE (3rd generation) ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସହିତ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ tvOS 27ରେ ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନର Podcasts ଆପ୍ ଏବଂ visionOS 27ରେ ଆଧୁନିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ(Visual Intelligence) ଫିଚର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲଜେନ୍ସି ଏବଂ ସିରି ଏଆଇ (Siri Ai):
ଆପଲ୍ ଏହି କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ତଥା ପ୍ରାଇଭେସି-ଫୋକସଡ୍ Apple Intelligence ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ସହ Siri AIକୁ ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ମଡର୍ଣ୍ଣ Siri AI ଏବେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଫିଚର୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଆପଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ (Dedicated Application) ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ଏଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ୱେବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ତେବେ ଲଞ୍ଚିଂ ସମୟରେ ଏହି Siri AIର ସୁବିଧା ଚୀନ୍ (Regulatory ନିୟମ ଯୋଗୁଁ) ଏବଂ ଇଉରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ (EU)ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ଆପଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ ଏଆଇ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କାରଣରୁ ଏହି ନୂତନ Siri AI ଆପ୍ ସେବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଆଇଫୋନ୍ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା କେବଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୀମିତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ:
- iPhones: ଏହା କେବଳ iPhone 16 ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଡେଲ୍ସ, iPhone 15 Pro ଏବଂ iPhone 15 Pro Maxରେ ହିଁ ଚାଲିପାରିବ ।
- iPads & Macs: ଏହି ଏଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବଳ M1 ଚିପ୍ କିମ୍ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଲ୍ ସିଲିକନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଥିବା ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- Other Devices: ଏହା ବ୍ୟତୀତ Apple Vision Pro ହେଡ୍ସେଟ୍ ଏବଂ Apple Watch Series 10 ବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଏବଂ Apple Watch Ultra 2, Ultra 3, ଓ Watch SE 3 ମଡେଲରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ (କେବଳ ଏଆଇ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଆଇଫୋନ୍ ସହ ପେୟାର୍ ହେବା ପରେ) ।