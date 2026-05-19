ଆପଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ WWDC 2026 ତାରିଖ ଘୋଷଣା: ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ନୂଆ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Siri, iOS 27 ଏବଂ AI ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ

ଚଳିତବର୍ଷ ଆପଲ୍ ଏହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ "କମିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅପ୍" ଲେଖିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏଥର ଆଇଫୋନ୍‌ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଆପଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ WWDC 2026 ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 2:50 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ତାର ବାର୍ଷିକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ‘WWDC 2026’ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବ । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ରାତି 10:30 ମିନିଟ୍‌ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବଡ଼ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଭାଷଣ ବା କିନୋଟ୍ (Keynote) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଲ୍ ଏହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ "କମିଙ୍ଗ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅପ୍" (Coming Bright Up) ଲେଖିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏଥର ଆଇଫୋନ୍‌ରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI)ର ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଛା ବଛା ଡେଭେଲପର୍ ଆପଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ । ଆପଲ୍ ଏହାର ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଇଓଏସ୍ 27 (iOS 27) ଲଞ୍ଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର AI ୱାଲପେପର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ‘ଅନ୍‌ଡୁ’ (Undo) ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଆପଲ୍‌ର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ‘ସିରି’ (Siri) ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ । ସିରି ଏବେ ମଣିଷ ଭଳି ଚତୁରତାର ସହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ଅଟୋ-ଡିଲିଟ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ନୂଆ ସିରି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ‘AI ହେଲଥ୍‌ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ’ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ଆପଲ୍ କେବଳ ଆଇଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଣୁଛି । ଏହି ସବୁଥିରେ AIର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଯାହା ଲେଖାଲେଖି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ।

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟି ଆପଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ, କାରଣ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କର ଏହା ଶେଷ WWDC ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଜନ୍ ଟେରନସ୍ ଆପଲ୍‌ର ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତେଣୁ ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ । ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେଲର୍ ଦେଖାଇବା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସବୁ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସାଧାରଣ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଯିବ ।

