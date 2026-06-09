Apple WWDC 2026: ଏଣିକି ଆଇଫୋନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି
Child Account ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିତାମାତାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଫୋନର Guardrails ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଡିଆ ଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ।
Published : June 9, 2026 at 3:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍(Apple)ର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ 'WWDC 2026' ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱର୍ଡ Siri କିମ୍ବା iOS 27 ଲଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଆପଲ୍ର Child Account ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ମାଧ୍ୟମରେ ପିତାମାତା ମାନେ ଏଣିକି ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିପାରିବେ ।
Child Account ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିତାମାତାମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଫୋନର Guardrails ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଡିଆ ଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇଫୋନ୍ରେ ଆଡଲ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସହ App Storeରେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ଆଧାରିତ ଲିମିଟ୍ ଲାଗୁ କରିଥାଏ ।
ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା Safari ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା କାମ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଆପଲ୍ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି । ଏଣିକି ପିଲାମାନେ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବା Approval ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏପରିକି ଯଦି କେହି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ କିମ୍ବା ହିସାଂତ୍ମକ କଣ୍ଟେଟ୍(Explitcit or Violent Content) ସେୟାର କରେ, ତେବେ ଫୋନ ଭିତରେ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବେ ତାହାକୁ ରୋକିଦେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନେ ଦିନସାରାରେ କେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବେ, ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 'Time Allowances' ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଫିଚର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କନଜ୍ୟୁମର୍ ମାର୍କେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା CMRର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମ IANSକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ୱେଲବିଙ୍ଗ୍ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଟେ । ଆପଲ୍ର ନିଜସ୍ୱ ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଏକ ମିଳିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେ଼ଡ୍ ମଡେଲ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଥିବା ବୃହତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏହି ସମାନତା ଆଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ । କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତରୁଣ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଓ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଲ୍ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ Child Safety ଫିଚର୍ସ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ନୂଆ ଆଇଫୋନ 18 ସହିତ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥିର iOS 27 ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲି ରୋଲଆଉଟ୍ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆପଲ୍ WWDC 2026:Siri AI ରୁ iOS 27, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର କ’ଣ ସବୁ ବଦଳିଲା
ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି New-Generation Hyundai i20, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରୋମାଞ୍ଚକର ଟିଜର୍ ଲୁକ୍