ଆଜି ଆପଲ୍ର ‘Welcome Home’ ଇଭେଣ୍ଟ: ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସ୍
ଆପଲ୍ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Welcome Home’ ମିଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ।
Published : October 13, 2026 at 2:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ (Apple) ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 13, 2026 ରେ ତାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ‘Welcome Home’ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ଚିଫ୍ ଗ୍ରେଗ୍ ଜୋସୱିଆକ୍ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ସେୟାର କରିବା ସହ ଏହା ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ କାଟେଗୋରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡିଆ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ଟ୍ରାଇବେକାଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9:00 AM ETରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 PM ISTରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସିବ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ହେମ୍ ହବ୍:
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଲ୍ର ଅଲ୍-ନିୟୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ହବ୍ (Smart Home Hub), ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆଣୁଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ 'HomeView' କିମ୍ବା 'HomePad' ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେନ୍ସର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ରହିବ, ଯାହା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଅପଡେଟେଡ୍ ହୋମ୍ପଡ୍ ମିନି 2 ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟିଭି 4K:
ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ହବ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ ଆଜି ତାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକରର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ HomePod mini 2 ଏବଂ ଏକ ଫାଷ୍ଟର Apple TV 4K ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ହୋମ୍ପଡ୍ ମିନି 2ରେ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ S-series ପ୍ରୋସେସର, ଉନ୍ନତ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଓ ୱାଇ-ଫାଇ ପାଇଁ ନୂଆ N1 ନେଟୱର୍କିଂ ଚିପ୍ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ପିଙ୍କ୍ ଭଳି ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ନୂଆ Apple TV 4Kରେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A19 ଚିପସେଟ୍, 8GB RAM, ୱାଇ-ଫାଇ 7 ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ସିରି ରିମୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Siri AI ଏବଂ ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋର୍:
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଆପଲ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ନୂଆ ହାର୍ଡୱେର ଡିଭାଇସର କୋର୍ ବା ମେନ୍ ଫିଚର୍ ଭାବେ ନୂଆ Siri AI କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । କମ୍ପାନୀର ଏହି ଅଲ୍-ନିୟୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୁବିଧା, ଯାହା ଗୁଗଲ ଜେମିନିର ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଏହି ଗାଡ଼ଜେଟ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ୟୁଜର୍-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ କରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ କମାଣ୍ଡକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ନୂଆ ଆପଲ୍ ଟିଭି କିମ୍ବା ହୋମ୍ପଡ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।