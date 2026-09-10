Apple Watch Series 12 ଓ Ultra 4 ଲଞ୍ଚ: ମିଳିବ ନୂଆ Readiness ଆପ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
ଏପଲ୍ ନୂଆ Apple Watch Series 12 ଏବଂ Ultra 4 ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଥିବା Readiness ଆପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ ଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖି 0 ରୁ 10 ସ୍କୋର ଜଣାଇବ।
Published : September 10, 2026 at 11:28 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ Apple Watch Series 12 ଏବଂ Apple Watch Ultra 4 ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ watchOS 27 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ Readiness ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରିକଭରି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ୱର୍କଆଉଟ୍ ଟ୍ରାକିଂକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସେନ୍ସିଂ ଫିଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
Series 12 ମଡେଲରେ କମ୍ପାନୀ ପୁଣିଥରେ ସିରେମିକ୍ କେସ୍ ର ଅପ୍ସନ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ Ultra 4 ମଡେଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଆପଲ୍ର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସହିତ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ iPhone Duo ଏବଂ AirPods 5କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
From iPhone Duo, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max to Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, and AirPods 5… here's a look at all of the latest announcements dropping today! #AppleEvent pic.twitter.com/YvswtNEA7m— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2026
ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମଡେଲର ଦାମ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ Apple Watch Series 12ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 56,900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଡେଲ୍ Apple Watch Ultra 4ର ଭାରତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1,09,900 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Apple Watch Series 12ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
Apple Watch Series 12କୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ସାଇଜ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ହେଉଛି 42mm ଏବଂ 46mm । ଏହାର କେସ୍ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ସିରେମିକ୍ ଅପ୍ସନରେ ମିଳିବ । ଏହାର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମଡେଲ୍ଟି ଡାର୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ବ୍ଲାକ୍, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଟାଇଟାନିୟମ୍ କେସ୍ ମଡେଲ୍ଟି ରେଡିଆଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ କଲର୍ସରେ ଆସିବ । ସେହିପରି ଏହାର ନୂଆ ସିରେମିକ୍ ମଡେଲ୍ଟି ପର୍ଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ୱାଚ୍ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହେଲଥ୍ ସେନ୍ସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ହାର୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ହାର୍ଟ ସେନ୍ସରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ପାୱାର୍ ସେଭିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଲ୍ଇଡି ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିନସାରା ପ୍ରତି 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମାପିଥାଏ । ଏଥିରେ HRV ଅର୍ଥାତ୍ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଭେରିଏବିଲିଟିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 24 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ । ଏବେ ଏଥିରେ Recovery HRV ଏବଂ overall HRV ଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର HRV ମାପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଥିବା ନୂଆ Readiness ସ୍କୋର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ୍, ଭାଇଟାଲ୍ ସାଇନ୍ ଏବଂ ନିଦର ଡାଟାକୁ ଯୋଡ଼ି 0 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍କୋର ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସ୍କୋର ଆଧାରରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଆଡଭାଇସ୍ ମିଳିବ, ଯେପରିକି Recover, Pace Yourself, Ready କିମ୍ବା Go For It । ଏହି ୱାଚ୍କୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ୱର୍କରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 25% ଅଧିକ । ଏହାକୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର୍ ମିଳିଥାଏ ।
ଏହି ୱାଚ୍ଟି S11 ଚିପସେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ watchOS 27 ମାଧ୍ୟମରେ Siri AI ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏଥିରେ ନୂଆ ସିରି ଆପ୍ ଏବଂ ସିରି ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ୱାଚ୍ ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବା ସହ Apple Intelligence ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ଅଡିଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର୍ସରେ ସାଉଣ୍ଡ ରେକଗନିସନ୍, Live Rewind, Siri Recap ଏବଂ Shazam ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।
Apple Watch Ultra 4ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
ଆପଲ୍ ନିଜର ନୂଆ Apple Watch Ultra 4କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେଲ୍ ଲୁପ୍, ଆଲ୍ପାଇନ୍ ଲୁପ୍ ଏବଂ ଓସେନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ର ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏଥର ଓସେନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ସିଲିକନ୍ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଗ୍ରେ, କେଲ୍ପ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା 4ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ହେଲଥ୍ ସେନ୍ସରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ S11 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ । ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ Readiness ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଟ୍ରେନିଂ ଲୋଡ୍, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏବଂ ଶୋଇବା ଡେଟାକୁ ଆଧାର କରି 0 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍କୋର୍ ଦେଇଥାଏ ।
ଏହି ୱାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏହା ଲମ୍ବା ସମୟର ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପେଡୋମିଟର୍ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଡୋର୍ ୱର୍କଆଉଟ୍ ସମୟରେ ଦୂରତା ମାପିବା ଏବଂ ଦିନସାରାର ଷ୍ଟେପ୍ କାଉଣ୍ଟ୍ଆହୁରି ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ । ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାମଲାରେ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା 4ର ବ୍ୟାଟେରୀ 50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଲୋ-ପାୱାର୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହା 84 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେଇପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି, ଏହାକୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ ପ୍ରାୟ 18 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।