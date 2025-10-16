ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେଲା Apple Vision Pro; M5 ଚିପ୍ ସହ ହେଲା ଲଞ୍ଚ
ଆପଲ୍ ଏହାର ଭିଜନ ପ୍ରୋ ହେଡସେଟ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ M5 ଚିପ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 16, 2025 at 12:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଏହାର ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ହେଡସେଟ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର M5 ଚିପ୍ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ୟୁଜରଙ୍କ ଆରାମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଡୁଆଲ୍ ନିଟ୍ ଡିଜାଇନ (Knit Design) ସହିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ହେଡସେଟ୍ visionOS 26ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଭିଜନ ପ୍ରୋ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଉନ୍ନତ ଡିସପ୍ଲେ ରେଣ୍ଡରିଂ, ଦ୍ରୁତ AI-ଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବାହ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ସହିତ ଆସିଛି ।
ଏହି ମଡେଲ M5 ଚିପ୍ ସହିତ ଏକ 10-କୋର୍ CPU, ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଆକ୍ସିଲେରେଟର, ଏକ 10-କୋର୍ GPU ଏବଂ ଏକ 16-କୋର୍ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ତଥାପି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ମଡେଲ୍ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 16GBର RAM କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଛି, Wi-Fi 6 ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.3 ସହିତ ସମାନ । ଏହା ଇନପୁଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ R1 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ହେଉଛି । ଆପଲ୍ ଭିଜନ ପ୍ରୋ 2025 ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Apple Vision Pro M5: ଡିସପ୍ଲେ
M5 ଚିପ୍ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋର ଡିସପ୍ଲେ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 10% ଅଧିକ ପିକ୍ସେଲ୍ ରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଫଳରେ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ହେଡସେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ସୀମା 100Hz ଠାରୁ ଉନ୍ନତ । ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ମୋସନ୍ ବ୍ଲର୍କୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Apple Vision Pro M5: ଡିଜାଇନ
ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ଡୁଆଲ୍ ନିଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ସିଲ୍, ଦୁଇଟି ଲାଇଟ୍ ସିଲ୍ କୁଶନ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ କଭର୍, ପଲିସିଂ କପଡ଼ା, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ (USB-C ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ସହିତ) ଏବଂ 60W ମ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ ଆପଲ୍ର ନୂତନ 40W ଡାଇନାମିକ୍ ପାୱାର ଆଡାପ୍ଟର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ନୂତନ ଡୁଆଲ୍ ନିଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଉନ୍ନତ ଆରାମ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ବୁଣାଯାଇଛି ।
Apple Vision Pro M5: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ନୂତନ M5 ଚିପ୍ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋକୁ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ M2 ଚିପ୍ ତୁଳନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଯଦିଓ ଆପଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାପଦଣ୍ଡ ସେୟାର କରିନାହିଁ, ଏହା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ପୂର୍ବ ମଡେଲର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ପ୍ରତି ଚାର୍ଜରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ।
Apple Vision Pro M5: ଏଆଇ ଫିଚର
ନୂତନ M5 ଚିପ୍ ସହିତ ଆସିଥିବା ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ AI ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇପାରିବ । M5 iPad Proରେ ହାର୍ଡୱେର-ଆକ୍ସିଲିରିଟେଡ୍ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ମେଶ୍ ସେଡିଂ ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ଅଧିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଲୋକ, ଛାଇ ଏବଂ ଜଟିଳ 3D ଦୃଶ୍ୟର ମସୃଣ ରେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ଗେମିଂ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ M3 ଚିପ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ M2 ଚିପ୍ ଥିଲା ।
Apple Vision Pro M5: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ନୂତନ M5 Apple Vision Pro ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $3,499 (ପ୍ରାୟ ₹3,07,491)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ହେଡସେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହା 256GB, 512GB କିମ୍ବା 1TBର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିପାରେ । ନୂତନ ମଡେଲଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ହଂକଂ, ଜାପାନ, ୟୁକେ ଏବଂ ୟୁଏଇରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ତାଇୱାନରେ ଏହା ପରେ ଆସିବ ।