ବିନା ରିମୋଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଟିଭି! ଦମଦାର Siri AI ସହ ନୂଆ Apple TV 4K ଲଞ୍ଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍?
ନୂଆ Apple TV 4Kରେ Siri AI, ତିନୋଟି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A19 ଚିପ୍ ସହିତ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
Published : October 14, 2026 at 3:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ହାତରେ ରିମୋଟ୍ ନ ଧରି କେବଳ କଥା କହି ଟିଭିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ? ଟେକ୍ ଦିଗ୍ଗଜ Apple ନିଜର ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ Apple TV 4K ବଜାରକୁ ଆଣି ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡିଭାଇସ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Siri AI ସପୋର୍ଟ ସହ 3ଟି ଫାର୍-ଫିଲ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଅନୁଭୂତି ଯୋଗାଇବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ସହ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଛି ।
Siri AI ଏବଂ ଫାର୍-ଫିଲ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର କମାଲ:
ନୂଆ Apple TV 4Kର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା 3ଟି ଫାର୍-ଫିଲ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ । ଏହି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କାରଣରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ରିମୋଟ୍ ଛୁଇଁବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଥିବା ଇକୋ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ । ଫଳରେ ଟିଭିରେ ଜୋରରେ ଅଡିଓ ବାଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'Hey Siri' ଡାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିବ । ତେବେ ଏହି ଫାର୍-ଫିଲ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସୁବିଧା ଇଂରାଜୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, ଜର୍ମାନ ଭଳି କିଛି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ Apple ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା iPhone ରହିଛି, ତେବେ Siri ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ । ଏହାସହ ହୋମ ଥିଏଟର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏହା HomeView ଏବଂ HomePod mini 2 ସହ ସହଜରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ଇମର୍ସିଭ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
A19 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ Siri ରିମୋଟ୍:
Next up: HomePod mini 2. We’re talking big sound and beautiful new colors. And with support for Siri AI coming later, it can become your ultimate home assistant. https://t.co/F84OjRdcEt— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ A19 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର CPU ସ୍ପିଡ୍ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏବଂ GPU କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ମେନ୍ୟୁ ନେଭିଗେସନ୍ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଭାବେ ଚାଲିବ । ପ୍ରୋସେସରରେ ଏକ ନୂଆ AV1 ଡିକୋଡର୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା କମ୍ ଡାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଯୋଗାଇବ । ସେହିପରି Siri Remote ପୂର୍ବ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ Precision Finding ସହିତ Find My ସପୋର୍ଟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ରିମୋଟ୍ ହଜିଗଲେ ୟୁଜର୍ସ ଏଥିରେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କରି ସହଜରେ ଖୋଜିପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏକ iPhone ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷା:
ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ ୱାଇ-ଫାଇ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ ଉଭୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହାସହ Apple Fitness+, Apple Arcade ଏବଂ ଶହ ଶହ Apple Originals ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଆମେରିକାରେ Formula 1 ଏବଂ Major League Soccer ଭଳି ଖେଳ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଆଇଫୋନ ଜରିଆରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ FaceTime କଲ୍ ଏବଂ iCloud ଫଟୋକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଡାଟା A19 ଚିପ୍ର Secure Exclaves ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଏତେ ମଜଭୁତ ଯେ ନିଜେ ଏପଲ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ । HomeKit ସିକ୍ୟୋର୍ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ରହିଥାଏ । ଏଥିସହିତ 2030 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଥିରେ ରିସାଇକିଲ୍ଡ ସୁନା, ଟିଣ, ରେୟାର୍ ଆର୍ଥ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତଥା ପ୍ୟାକେଜିଂ 100 ପ୍ରତିଶତ ଫାଇବର ଆଧାରିତ ।
ଭାରତରେ ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମେତ 29ଟି ଦେଶରେ ଏହି ନୂଆ Apple TV 4Kର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ୟୁଜର୍ସ ଏପଲର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏହାର ଦାମ୍ 299 ଡଲାର ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 39,990 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ 12 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 3,620 ଟଙ୍କାର EMI ବିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ।