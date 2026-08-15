ଚାଇନା ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନିଜସ୍ୱ AI ମଡେଲ୍: ଟ୍ରେନିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଲିବାବା
ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ନିଜର ପୁରୁଣା ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଚୀନ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଆଲିବାବାର ସହାୟତାରେ ଏକ ନୂଆ ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।
Published : August 15, 2026 at 10:08 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକା ତଥା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ଚାଇନିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଲ୍ର ପୂର୍ବ ରଣନୀତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ୍ରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ନିଜେ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରୁଛି ଯାହାକୁ କେବଳ ଚାଇନିଜ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।
Alibaba ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍:
Reuters sources say Apple has trained its own AI model for the China market with Alibaba’s support.— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 15, 2026
This could give Apple tighter control over its AI experience in China and help it compete better against local brands like Huawei. #Apple #appleaimodel
ପ୍ରାପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଇନିଜ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାରେ ଚୀନ୍ର ବୃହତ୍ ଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଲିବାବା ଗ୍ରୁପ୍ (Alibaba Group) ଆପଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଚୀନ୍ରେ ଆମେରିକୀୟ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମଡେଲ୍ ଯେପରିକି ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ର Claude ଏବଂ ଓପନ୍ଏଆଇର ChatGPT ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଲ୍ ନିଜ ଘରୋଇ ବଜାର ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକୀୟ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଆଲିବାବା ସହିତ ଆପଲ୍ର ଏହି ସହଭାଗିତା ପ୍ରଥମେ 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦୁବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ସମିଟ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଲିବାବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ତ୍ସାଇ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍ର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆପଲ୍ ଶେଷରେ ଆଲିବାବାକୁ ବାଛିଥିଲା । ତେବେ ଚୀନ୍ର ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ କାନୁନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଚୀନ୍ରେ iPhone ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ଏବଂ Apple Intelligence ର ଲଞ୍ଚ:
ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବୃହତ୍ ବଜାର ଅଟେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଏହି ଚାଇନିଜ୍ ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ୍ରେ ଆଇଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଫୋନ୍ରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସର ଅଭାବକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚୀନ୍ର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ iOS ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 'Apple Intelligence' ସିଷ୍ଟମ୍ ଚୀନ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି ଏହା ଆପଲ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମଡେଲ୍ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଲ୍ କିମ୍ବା ଆଲିବାବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ।