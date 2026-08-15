ETV Bharat / technology

ଚାଇନା ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନିଜସ୍ୱ AI ମଡେଲ୍: ଟ୍ରେନିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଲିବାବା

ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ ନିଜର ପୁରୁଣା ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଚୀନ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଆଲିବାବାର ସହାୟତାରେ ଏକ ନୂଆ ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।

On January 10, 2014, customers are trying out Apple products at the new Apple Store located in a tower building of 'China Central Place' on Dawang Road in Beijing, the capital of China.
୧୦ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୧୪ ରେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଙ୍ଗର ଡାୱାଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା 'ଚାଇନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍'ର ଏକ ଟାୱାର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖୋଲିଥିବା ନୂଆ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି । (Image Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକା ତଥା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ଚାଇନିଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରଏଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଲ୍‌ର ପୂର୍ବ ରଣନୀତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ୍‌ରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ନିଜେ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରୁଛି ଯାହାକୁ କେବଳ ଚାଇନିଜ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।

Alibaba ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍:

ପ୍ରାପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଇନିଜ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାରେ ଚୀନ୍‌ର ବୃହତ୍ ଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଲିବାବା ଗ୍ରୁପ୍ (Alibaba Group) ଆପଲ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ, ଚୀନ୍‌ରେ ଆମେରିକୀୟ ଏଆଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମଡେଲ୍ ଯେପରିକି ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ର Claude ଏବଂ ଓପନ୍ଏଆଇର ChatGPT ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଲ୍ ନିଜ ଘରୋଇ ବଜାର ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକୀୟ ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍‌ରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଆଲିବାବା ସହିତ ଆପଲ୍‌ର ଏହି ସହଭାଗିତା ପ୍ରଥମେ 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦୁବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ସମିଟ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଲିବାବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ତ୍ସାଇ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍‌ର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆପଲ୍ ଶେଷରେ ଆଲିବାବାକୁ ବାଛିଥିଲା । ତେବେ ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ କାନୁନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଚୀନ୍‌ରେ iPhone ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ଏବଂ Apple Intelligence ର ଲଞ୍ଚ:

ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବୃହତ୍ ବଜାର ଅଟେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଏହି ଚାଇନିଜ୍ ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଚୀନ୍‌ରେ ଆଇଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଫୋନ୍‌ରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସର ଅଭାବକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚୀନ୍‌ର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ iOS ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 'Apple Intelligence' ସିଷ୍ଟମ୍ ଚୀନ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି ଏହା ଆପଲ୍‌ର ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଚୀନ୍‌ର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମଡେଲ୍ ସହ ମିଶି କାମ କରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଲ୍ କିମ୍ବା ଆଲିବାବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Motorolaର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫୋନ୍: 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ 50MP Sony କ୍ୟାମେରା

ମାତ୍ର 1.10 ଲକ୍ଷରେ ଆସିଲା 142 କିମି ଚାଲୁଥିବା Ampere ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଫ୍ଟି ମଡେଲ୍ ଏବେ ଧରାପଡ଼ିବ ସ୍କାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

10 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋଗୋ ବଦଳାଇଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ କାହିଁକି କଲେ ହଙ୍ଗାମା?

TAGGED:

APPLE ALIBABA PARTNERSHIP
APPLE IN CHINA
ଆପଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍
APPLE INTELLIGENCE
APPLE AI MODEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.