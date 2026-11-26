ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବ Apple
Lake Shore-Y Junction Mallରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ 'ଆପଲ୍ କୁକଟପଲ୍ଲୀ' (Apple Kukatpally) ଭାରତରେ ଆପଲର ସପ୍ତମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ ।
Published : November 26, 2026 at 1:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର ଫିଜିକାଲ୍ ରିଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । Lake Shore-Y Junction Mallରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ 'ଆପଲ୍ କୁକଟପଲ୍ଲୀ' (Apple Kukatpally) ଭାରତରେ ଆପଲର ସପ୍ତମ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ 5ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
'ସିଟି ଅଫ୍ ପର୍ଲସ୍' ଥିମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍:
ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଷ୍ଟୋରର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯାହା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଇରିଡେସେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଡ୍ରପ୍ ଉପରେ ମୋତି ବା ପର୍ଲ-ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ଆପଲ୍ ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 'ସିଟି ଅଫ୍ ପର୍ଲସ୍' (City of Pearls) ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଚୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ଆପଲର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଲର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରିଟେଲ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସେସନ୍ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ:
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ ଉଦଘାଟନ ଭାରତରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ରଣନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସର୍ଭିସ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଇନ୍-ଷ୍ଟୋର୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ସେସନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଆଗାମୀ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଲର ସର୍ବଶେଷ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜନେସ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ପାନୀର 'ଟୁଡେ ଆଟ୍ ଆପଲ୍' (Today at Apple) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓ କ୍ରିଏସନ୍, ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମାଗଣା ସେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ବିସ୍ତାର:
ଆପଲ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ପୁଣେରେ ଥିବା ଏହାର ଷ୍ଟୋର୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିଟେଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍, ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଥିମ୍ ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସହରର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାଲପେପର, ଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି ।