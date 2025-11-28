ନୋଏଡାରେ ଖୋଲିବ ଆପଲ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୋର; ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ନୋଏଡାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 28, 2025 at 11:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଅଫଲାଇନ ଖୁଚୁରା ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏଥିଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନୋଏଡ଼ାରେ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବ । ଏହା ଭାରତରେ ଆପଲ୍ର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ (2025) ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ଏହି ଉଦଘାଟନ ଦେଶରେ ଆପଲ୍ର ଚାଲିଥିବା ଖୁଚୁରା ପ୍ରସାରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ନୋଏଡ଼ାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ କ୍ରୟ କରିବା ଓ ଆପଲ୍ର ଅସାଧାରଣ ସେବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ନୂତନ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ନୋଏଡ଼ାରେ ଆପଲ୍ର 5ମ ଷ୍ଟୋର
ଏହି ନୂତନ ଷ୍ଟୋରଟି ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର 18ରେ ଥିବା DLF Mallରେ ଖୋଲିବ । ଆଜି ଆପଲ୍ ନୋଏଡା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସକାଳେ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ପରରେ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଗର୍ବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ କାଳଜୟୀ ପ୍ରତୀକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏପରିକି ଆପଲ୍ ନିଜ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୋର ତାଲିକାରେ 'ଆପଲ୍ ନୋଏଡ଼ା'କୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ।
ଏହି ମୟୂର-ପ୍ରେରିତ ଲଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆପଲ୍ ହେବଲ୍ ଏବଂ ପୁଣେର ଆପଲ୍ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କର ଉଦଘାଟନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ନୋଏଡାରେ ଆସୁଛି । ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସାହସିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ଆପଲ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀର ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ ଆପଲ୍ ନୋଏଡ଼ା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ।
ନୋଏଡ଼ା ଷ୍ଟୋରରେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ?
ଆପଲ୍ ନୋଏଡାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ iPhone 17 ସିରିଜ ସମେତ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନଅପ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ । ଏହାସହିତ ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟୋରରେ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଟିମ୍ଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିପାରିବେ ।
ଆପଲ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୋର
- ଆପଲ୍ ସାକେତ (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ): ଏପ୍ରିଲ୍ 2023ରେ ପ୍ରାୟ 6000 ବର୍ଗଫୁଟରେ ସିଲେକ୍ଟ ସିଟିୱାକ୍ ମଲ୍ରେ ଖୋଲିଛି; ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ।
- ଆପଲ୍ ବିକେସି (ମୁମ୍ବାଇ): ଏପ୍ରିଲ୍ 2023ରେ ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଖୋଲିଛି; 20,000 ବର୍ଗଫୁଟ (ଭାରତରେ ସର୍ବବୃହତ); ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ ।
- ଆପଲ୍ ହେବଲ (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ): ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2, 2025ରେ ଏସିଆର ଫୋନିକ୍ସ ମଲ୍ରେ ଖୋଲିଛି; ପ୍ରାୟ 8000 ବର୍ଗଫୁଟ (ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ); ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ ।
- ଆପଲ୍ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ (ପୁଣେ): ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2025ରେ କୋପା ମଲ୍ରେ ଖୋଲିଛି; ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଗଫୁଟ; ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ ।